NFT dünyasında bir ilk: Ünlü model satışa çıkardı

Kripto para borsasından sonra son ayların en çok konuşulan konularından biri de ‘kripto sanat’ olarak adlandırılan NFT (Non-fungible token).

Ünlü isimler birbiri ardına NFT dünyasına girerek dijital ürünlerini satışa çıkarıyor. ABD'li ünlü sanatçı Beeple'ın jpg formatındaki dijital dosyasını 69.3 milyon dolarlık rekor fiyatla satmasının ardından, NFT’lerle ilgili yeni bir ilk daha yaşanıyor.

New York Post’un haberine göre Ukraynalı model Alina Baikova, fotoğrafını NFT olarak satışa çıkaran ilk model oldu. Baikova’nın söz konusu fotoğrafının orijinalini Jean Baptiste Fort çekti. Sanatçı Charles Bentley ise Natural Form ismini verdiği fotoğrafın üzerinde çalışarak sürreal bir form verdi.

Brooklyn’de yaşayan Bentley fotoğrafla ilgili, “Moda fotoğrafçılığı ile doğa dinamik ve sürreal bir kompozisyon yaratıyor” yorumunda bulundu. Tek kopya olarak satılacak fotoğraf, açık artırma usülüyle yeni sahibini bulacak.

32 yaşındaki Baikova, modellik kariyerinde Hermes, Dior, Zac Posen ve Marc Jacobs gibi pek çok ünlü markanın defilelerinde boy gösterdi.

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