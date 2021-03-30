Amazon taarruza geçti: Çalışanlarıyla Twitter’da propaganda şovu yaptılar

Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından Amazon’da “şişeye idrar yapma” krizi büyüyor… Bir süre önce Amazon’da çalışan bazı kişiler, işlerin yoğunluğundan ve Amazon’daki yöneticilerin bütün çalışanlarının hareketlerini yakından takip ettiği için tuvaletlerini yapamadıklarını ve çalışırken pet şişeye idrarlarını yaptığı ortaya çıkmıştı.

Farklı birimlerde çalışan birçok kişi bu iddiayı doğrularken Amazon yönetimi ise bunları yalanlama yarışına girmişti. Amazon yetkilileri her ne kadar konunun gerçeği yansıtmadığını ve Amazon’un bu konudan haberi olmadığını söylese de daha sonra ortaya çıkan belgelerde, “Pet şişeye ve kamuya açık alanda idrar yapmak yasaktır” ibaresi yer almıştı.

Fakat bu gelişmenin ardından geçen haftadan beri Amazon’da çalışan bazı kişiler Twitter üzerinden bu iddiaları yalanlamaya başladı. Amazon’un farklı depolarında ve merkezlerinde çalıştıklarını söyleyen bu kişiler iddiaları yalanlarken hepsinin Twitter hesabının Mart ayının son günlerinde açılmış olması şüphe uyandırdı.

İsimlerini ve çalıştıkları bölgeyi söyleyen çalışanlar, “Bizim merkezimizde çok sayıda tuvalet var ve mesaiye kaldığımızda daha fazla mola yapabiliyoruz” açıklamalarında bulundu. ABD medyası, Amazon’un çalışanlarına daha önce de böyle tweetler attırdığını yazdı.