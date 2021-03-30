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Amazon taarruza geçti: Çalışanlarıyla Twitter’da propaganda şovu yaptılar

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Jeff Bezos'un kurduğu dünyanın en büyük sanal alışveriş platformu Amazon son günlerde ABD'de zor anlar yaşıyor. Şirketin çalışanlarını çok yakından izlediği ve tuvaletlerini pet şişelere yaptırdığına dair iddiaların ortaya çıkmasının ardından şirketten flaş bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:40, 30/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Amazon taarruza geçti: Çalışanlarıyla Twitter’da propaganda şovu yaptılar

Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından Amazon’da “şişeye idrar yapma” krizi büyüyor… Bir süre önce Amazon’da çalışan bazı kişiler, işlerin yoğunluğundan ve Amazon’daki yöneticilerin bütün çalışanlarının hareketlerini yakından takip ettiği için tuvaletlerini yapamadıklarını ve çalışırken pet şişeye idrarlarını yaptığı ortaya çıkmıştı.

Farklı birimlerde çalışan birçok kişi bu iddiayı doğrularken Amazon yönetimi ise bunları yalanlama yarışına girmişti. Amazon yetkilileri her ne kadar konunun gerçeği yansıtmadığını ve Amazon’un bu konudan haberi olmadığını söylese de daha sonra ortaya çıkan belgelerde, “Pet şişeye ve kamuya açık alanda idrar yapmak yasaktır” ibaresi yer almıştı.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos geçen haftalarda görevini bırakma kararı almıştı.

Fakat bu gelişmenin ardından geçen haftadan beri Amazon’da çalışan bazı kişiler Twitter üzerinden bu iddiaları yalanlamaya başladı. Amazon’un farklı depolarında ve merkezlerinde çalıştıklarını söyleyen bu kişiler iddiaları yalanlarken hepsinin Twitter hesabının Mart ayının son günlerinde açılmış olması şüphe uyandırdı.

İsimlerini ve çalıştıkları bölgeyi söyleyen çalışanlar, “Bizim merkezimizde çok sayıda tuvalet var ve mesaiye kaldığımızda daha fazla mola yapabiliyoruz” açıklamalarında bulundu. ABD medyası, Amazon’un çalışanlarına daha önce de böyle tweetler attırdığını yazdı.

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ABD Jeff Bezos Propaganda Twitter
Yayınlanma Tarihi:16:36,