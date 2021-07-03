Amazon, yönetim anlayışını değiştirmeye hazırlanıyor

Amazon kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un yönetimi, Amazon Web Servisleri patronu Andy Jassy’ye devretmesine sadece birkaç gün kala, şirket yönetim ilkelerine iki yeni madde eklendi. Yeni maddeler, Bezos’un son taahhütlerini yansıtıyor. Değişiklikler, Amazon’un şirket içi personele yönelik tutumu ve bu tutumun çevre üzerindeki etkisi hakkındaki sert eleştirilerin ardından geldi.

E-ticaret şirketi, yönetim ilkelerine eklemeler yaparak bir süredir çalışanlarının çalışma koşulları ve şirket içerisinde yapılan ayrımcılık gibi haberlere karşı aksiyon almaya çalışıyor.

Şirketlerle ilgili referansların toplandığı Glassdoor isimli firmanın iletişim direktörü Joe Wiggins de tüketicilerin amaç ve değerlere giderek daha fazla önem verdiği ve çalışanların da belirli konularda tavır alan şirketlere karşı daha olumlu yaklaştığını belirterek Amazon’un bu iki yeni maddeyi eklemesinin nedenlerini açıklıyor.

AMAZON’DA DEĞİŞİM RÜZGÂRLARI

Wiggins, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Çalışanlar, yaşamlarını doğrudan etkileyen ve inançlarıyla uyumlu konularla aktif olarak ilgilenen bir kuruluşa zamanlarını, enerjilerini ve becerilerini daha fazla harcamak istiyorlar. Bugünün adayları, özellikle de genç iş arayanlar, tavır alan ve harekete geçen şirketlerde çalışmak istiyor.”

McKinsey tarafından yapılan bir araştırmaya göre de ABD’li tüketicilerin yüzde 40’ı değerlerine uyan markaları aramanın kendileri için önemli olduğunu söylerken, yüzde 34’ü corona virüsü pandemisi sırasında amaca yönelik nedenlerle marka değiştirdiklerini iddia ediyor. Bunların yaklaşık yüzde 9’u, bir şirketin çalışanlarına nasıl davrandığına ilişkin algılarla doğrudan ilişkili.

ŞİRKETLERİN AMAÇLARI VE ÇALIŞANLARINA OLAN TAVIRLARI TÜKETİCİYİ ETKİLİYOR

Edelman’ın 2020’de 22 bin küresel katılımcıyla yaptığı ankette ise ABD’li tüketicilerin yüzde 52’si, şirketlerin sistematik ırkçılığa karşı seslerini yükseltmelerini aktif olarak çalışanlarına borçlu olduğuna inanıyor.

London Business School’da finans profesörü olan Alex Edmans, paydaşlarına özen göstermenin her kuruluşun uzun vadeli kendi çıkarına olduğunu söylüyor. Edmans Insider’a verdiği demeçte, “Genellikle sosyal konuların hükümetler tarafından asgari ücretler, sağlık ve güvenlik yasaları, vergiler vb. yoluyla ele alınması gerektiğini düşünüyoruz; ancak küresel şirketler bazı hükümetlerden çok daha güçlü olabilir ve Amazon için de durum tam olarak bu şekilde” dedi.

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