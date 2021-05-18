Amazon’dan çelişkili uygulama: Çalışanlarına sağlık programı dayatıyor

Amazon Pazartesi günü; çalışanlarına yönelik sağlık girişimlerini duyurdu. Mashable'ın haberine göre şirket, çalışanların bu faaliyetlerde bulunmalarının performanslarını etkileyeceğini belirtirken, uygulamalara katılım için fazladan mola vermediğini de söyledi.

Amazon, 2019’dan beri WorkingWell adlı yeni bir program deniyor. WorkingWell, rapor edilebilir yaralanma oranlarını yıl sonuna kadar yarıya indirmek amacıyla çalışan güvenliğini artırmak için 300 milyon dolarlık bir yatırımın parçası.

YARALANMALARI AZALTMAYI UMUYOR

The Center for Investigative Reporting tarafından elde edilen 2020 verileri, Amazon lojistik merkezlerinde sektör ortalamasının üzerinde artan yaralanma oranlarını gösteriyordu. Şirket, bu oranı azaltmak için WorkingWell ismini verdiği, çalışanlarına sağlık ve zindelik getirmeyi amaçladığı programı genişletmeye karar verdi.

Programa göre; Wellness Bölgesi ismini verdiği alanlardaki videolar, çalışanlara esneme egzersizlerinde rehberlik edecek, AmaZen kioskları ile rehberli meditasyonlar gibi kısa videoları izlenebilecek. Ayrıca çalışanlar; Zihin ve Beden Anları adı verilen ve doğru nefes almayı, esnemeyi hatırlatan saatlik uyarılar alacaklar.

SAĞLIK UYGULAMALARI ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ BİR YÜK MÜ?

Çalışanlar bu aktiviteler için ek süre alamazken şirket; bir çalışanın performansını değerlendirirken dikkate alınacak faktörlerden birinin WorkingWell’e katılım durumu olduğunu belirtti. Bu, çalışanları kendilerine sunulan kaynakları kullanmaya teşvik edebilir veya yeterli mola zamanları yokken onlar için yeni bir yük de olabilir.

Birçok Amazon çalışanı, katı üretkenlik kotalarından şikayet ederken, yeni gelen sağlık uygulaması ile tuvalet molalarını da atlamaları gerektiğini belirtiyorlar.

The Verge'in haberine göre; esneme, farkındalık, meditasyon fiziksel ve zihinsel sağlık anlamında çalışanlara yararları olabilir. Ancak Amazon, çalışanlarının stres ve yaralanmalarının altında yatan nedeni tam anlamıyla ele almadığı için eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor. Çalışanlar, dayatılan sağlık programını kullanmazlarsa işten atılma tehdidi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtiyorlar.

Amazon yeni sağlık uygulamaları kapsamında iş yerinin dışında, çalışanlara bakım sağlamak için Crossover Health ile ortaklık kurduğunu da duyurdu. Şirket, halihazırda bir çalışanın durumuna (tam zamanlı mı yarı zamanlı mı, kalıcı mı yoksa dönemsel mi) bağlı olarak değişen çalışanlar için sağlık hizmetleri planları sunuyordu.

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