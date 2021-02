Antarktika’da 900 metre derinde yeni yaşam formu bulundu

İngiliz Antarktika İnceleme Ekibi’nden (BAS) araştırmacılar, deniz süngerleri ve henüz keşfedilmemiş birkaç tür de dahil olmak üzere, tamamen karanlıkta ve -2,2 ° C sıcaklıkta yaşayan canlılar buldu.

Daha önce böylesine zorlu koşullarda yaşayan çok az sayıda canlı bulunmuştu ve bu keşif, orada ne tür bir yaşamın hayatta kalabileceğine dair önceki var olan teorilere aykırılık teşkil ediyor.

KEŞİF NASIL GERÇEKLEŞTİ

Euronews’te yer alan habere göre, jeologlar tortu örnekleri toplamak için buzu delerken bir kayaya çarptılar. Bu kayayı araştırmak için kameralar kullandılar ve sonunda kayaya yapışmış olan organizmalar gördü.

Araştırmaya dair bulgular pazartesi günü Frontiers in Marine Science adlı bilimsel dergide yayınlandı. BAS’ta görevli olan jeolojist Dr.James Smith, “Buz tabakasının altından bir tortu örneği çıkarmayı bekliyorduk ancak video görüntülerinde kayanın üzerinde yaşayan canlılar olduğunu görünce çok şaşırdık.”

NASIL HAYATA TUTUNDULAR?

Delme işleminin yapıldığı yer denizden 260 km içeride bir bölgede dolayısıyla araştırmacılar suyun ve gün ışığının olmadığı böyle bir ortamda herhangi bir canlının nasıl hayatta kalabildiğini veya neyle beslendiğini henüz çözebilmiş değil.

Eğer bu kadar düşük sıcaklıklarda bu kadar az besin ve enerji kaynağı ile yaşam devam edebiliyorsa bu Güneş sistemimizde bulunan gezegenler başta olmak üzere evrende tahmin edilenden çok daha fazla sayıda ve yerde yaşam olabileceği anlamına geliyor.

Discovery of life after drilling through 900m of Filchner-Ronne Ice Shelf in #Antarctica.

Published today @FrontMarineSci – https://t.co/atdkiv1GrA @griffiths_huw @shelfyice @hotwateronice @wavygk @GeoscienceAus @morroghmax @post_alix @nuigalway @UCR_EP_Sci @NERCscience pic.twitter.com/L8P9tt2DbZ

— British Antarctic Survey (@BAS_News) February 15, 2021