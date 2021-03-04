Apple’den Google’a kolay veri transferi

MacRumors’un haberine göre Apple’ın yeni aktarım hizmeti ABD, Kanada, Avustralya, İzlanda, Lihtenştayn, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’nde bulunan kullanıcılarının kullanımına sunacak.

Hem Google hem de Apple’da hesabı olanlar için tüm süreç oldukça basit. Tek yapılması gereken, Apple kimliğiyle giriş yapıp, “Verilerinizin bir kopyasını aktarın”‘ı seçmek ve ardından geri kalan adımları takip etmek.

VİDEOLARIN KOPYASI GOOGLE’A GİDİYOR

Bilinmesi gereken önemli şey, hizmetin fotoğrafların ve videoların bir kopyasını Google’a göndermesi. Bu, iCloud’daki tüm orijinal dosyaların dokunulmadan ve silinmeden kalacağı anlamına geliyor. Ancak Google, Apple ile tam olarak aynı dosya türlerini desteklemediğinden, Live Photos, Akıllı Albümler ve belirli RAW dosyaları gibi verilerin Google Foto’da bulunmaması veya doğru şekilde görüntülenmemesi mümkün.

Ayrıca, aktarım sırasında Google Fotoğraflar’da kapasite dolarsa, manuel olarak daha fazla depolama alanı satın almak ve ardından aktarımı yeniden yapmak gerekiyor.

Bu işlemin tek dezavantajı ise veri miktarına ve diğer faktörlere bağlı olarak aktarmanın üç ile yedi gün sürmesi.

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