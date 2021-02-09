Avustralya’yı tehdit eden Google ve Facebook’a bir kötü haber de AB’den gelebilir

Google ve Facebook gibi dijital platformlar, haber içerikleri üzerinden milyonlarca dolar kazanıyor ancak bu içeriklerin üreticisi medya kuruluşlarına pay vermiyor.

Bu sorunun çözümü için geçen sene Avustralya'da bir yasa tasarısı gündeme geldi. Tasarı, Google ve Facebook'u haber içeriklerinden elde edilen gelirin paylaşımı konusunda yayıncılarla müzakereye zorlamayı hedefliyor.

Google, iki hafta önce söz konusu tasarının mevcut haliyle yasalaşması durumunda ülkeden çekilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Facebook da benzer bir tehdide başvurarak, Avustralya'da kullanıcıların Facebook'ta haber paylaşımlarını engelleyeceğini açıklamıştı.

Avustralya'da konuyla ilgili tartışmalar sürerken, benzer bir düzenleme Avrupa Birliği'nin de gündemine girdi.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN GÜNDEMİNDE

İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Google ve Facebook gibi dijital platformlar karşısında yayıncıların elini güçlendirmek üzere düzenlemeleri gündeme getirebilir.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 15 Aralık 2020'de dijital platformlara, kuralları ihlal etmeleri halinde yıllık cirolarının yüzde 10’u kadar para cezası uygulanmasını içeren ‘Dijital Hizmet Yasası' ve ‘Ditital Pazar Yasası' tasarını yayımlamıştı.

Avrupa Parlementosu'nda tasarıya, yayıncıların elini güçlendirecek yeni düzenlemelerin eklenebileceği belirtildi.

FT, böylesi bir düzenlemenin, haberler üzerinden kazandığı parayı yayıncılarla paylaşmak istemeyen Google'a ciddi bir darbe olacağını yazdı.

MEVCUT TASARIYA EKLENEBİLİR

FT'ye konuşan AP milletvekilleri, yayıncılar ile dijital platformlar arasındaki lisans sözleşmeleri için bağlayıcı tahkim seçeneğinin ve platformların algoritma değişiklikleri konusunda yayıncıları bilgilendirmesi zorunluluğunun yasaya eklenebileceğini dile getirdi.

Maltalı AP vekili Alex Saliba, dijital platformlar ile yayıncılar arasındaki keskin pazarlık gücü dengesizliğinin çözümü konusunda Avustralya'daki tasarının örnek olduğunu vurguladı.

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PAZARDAKİ HAKİM POZİSYONLARINI KÖTÜYE KULLANIYORLAR

Saliba, “Arama, sosya medya ve reklam alanındaki hakim pazar pozisyonlarıyla büyük dijital platformlar güç dengesizlikleri yaratıyor ve haber içeriklerinden ciddi gelir elde ediyorlar” dedi ve adalet için bu platformların yayıncılara para ödemesi gerektiğini vurguladı.

Bir başka AP milletvekili Estonyalı Andrus Ansip, “İçerikleri yazanların haklarının ödenmediği mevcut durumu asla kabul etmeyeceğiz” dedi.

Aslında Google ve Facebook gibi platformlardan yayıncıların para alabilmesi için 2019'da AB bir düzenleme yaptı ancak bazı AP milletvekilleri mevcut düzenlemelerin çok zayıf olduğu ve işe yaramadığı görüşünde.

Google ve Facebook son dönemde Avrupalı yayıncılarla lisans sözleşmesi yapma girişimlerini hızlandırdı ancak FT'ye konuşan AP milletvekillleri, dijital platformların tekel konumlarını kötüye kullanmalarına ve müzakerelerde yayıncıların ellerinin güçlendirilmesi ihtiyacına dikkat çekiyor.