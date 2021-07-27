Facebook, kurgusal evren oluşturmak için hazırlıklara başladı

Facebook sanal dünyayı biraz daha genişletmek için adımlar atıyor. Bir metaverse oluşturmaya hazırlanan platformdan Andrew Bosworth konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bugün Portal ve Oculus, fiziksel mesafeden bağımsız olarak sizi başka biriyle bir odaya ışınlayabilir. Fiziğin sınırlamalarını ortadan kaldırabilir ve evinizdeki bir odadan başka bir yere taşınırken kolaylıkla hareket edebilirsiniz.”

Instagram’dan Vishal Shah da Facebook’un yeni metaverse grubuna katılanlar arasında.

Teknoloji şirketleri ve yöneticiler, akıllı telefonlar ve mobil internetin halefi bir teknoloji olarak bir metaverse inşa etmeyi giderek daha fazla tartışmaya başladılar. Genel olarak, teknoloji uzmanları bir metaverse’yi çok sayıda insanın oynamak, çalışmak ve sosyalleşmek için bir araya gelebileceği sanal bir dünya olarak kabul ediyor.

Facebook uzun süredir AR ve VR teknolojilerine yoğun bir şekilde yatırım yapıyor. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, The Verge ile geçen hafta yaptığı bir röportajda, şirketin kendi metaverse’nin sanal gerçeklik kulaklıklarının, mobil cihazlarının ve oyun konsollarının üzerinde çalışacağını söyledi:

“Umarım, bunu iyi yaparsak önümüzdeki beş yıl içinde bizi bir sosyal medya şirketi olarak gören insanların gözünden de çok ilerlemiş olacağız.”

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