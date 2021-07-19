NASA astronotundan İstanbul paylaşımı

Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Shane Kimbrough, sosyal medyada paylaştığı uzaydan görüntülerle sık sık beğeni topluyor. Kimbrough bu defa da Türkiye’den görüntülerle takipçilerine seslendi.

Kimbrough, paylaştığı iki fotoğrafla beraber şu satırlara yer verdi:

“İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor! İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı’nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ten alıyor.”

Kimbrough’un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.

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