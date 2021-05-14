“Samsung corona virüsü aşısı üretecek” iddiası ortalığı karıştırdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un ABD merkezli Moderna ile anlaşarak corona virüsü aşısı üreteceğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından uluslararası kamuoyu hareketlendi.

Güney Kore’de yayın yapan Chosun Ilbo isimli gazetenin Samsung’un biyoteknoloji markası Samsung BioLogics’in Moderna ile anlaştığı ve Songdo’da corona virüsü aşısı üreteceğine dair haberinin ardından arka arkaya açıklamalar geldi. Chosun Ilbo gazetesine konuşan ve ismini açıklamayan hükümet ve ilaç endüstrisinden kaynaklar aşıların sadece iç pazarda kullanılacağını da ekledi.

Bu haberlerin ardından Samsung BioLogics’in hisseleri yüzde 8.7 artarken şirket, “Karar henüz verilmedi. Süreç beklemede” açıklamasını yaptı. Reuters haber ajansı düzenlemeler ve regülasyon dolayısıyla bir ay içerisinde bu konu ile ilgili güncelleme yapılacağını aktardı.

Samsung BioLogics’in hisseleri yüzde 8.7 artarak 833.18 dolara çıkarken Güney Kore borsasının genelinden de daha iyi performans gösterdi. Geçen haftalarda Güney Kore ile Pfizer’ın da benzer bir anlaşama yaptığı iddia edilmiş fakat bu iddialar yalanlanmıştı.

Samsung BioLogics, Eli Lilly and Co isimli şirketin geliştirdiği antikor tedavisini üretme kararı almıştı.

İlginizi Çekebilir Uğur Şahin'den bilimsel makale: Covid aşısı için müjdeyi verdi

İlginizi Çekebilir Uğur Şahin'den Covid aşısının patent ve fikri mülkiyeti ile ilgili çok sert yanıt