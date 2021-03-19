Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… WhatsApp ve Instagram çöktü

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

Güncellenme: 20:34, 19/03/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Son dakika… WhatsApp ve Instagram çöktü

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram’a erişim sorunu yaşanıyor.

Türkiye’de saat 20:25 itibariyle yaşanmaya başlanan sorun için resmi bir açıklama yapılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR…

İlginizi ÇekebilirWhatsApp'dan sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesiWhatsApp'dan sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesi
Instagram son dakika Teknoloji Türkiye WhatsApp
Yayınlanma Tarihi:20:31,