Son dakika… WhatsApp ve Instagram çöktü

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile fotoğraf paylaşma uygulaması Instagram&#8217;a erişim sorunu yaşanıyor.. Türkiye&#8217;de saat 20:25 itibariyle yaşanmaya başlanan sorun için resmi bir açıklama yapılmadı.. AYRINTILAR GELİYOR&#8230;. İlginizi ÇekebilirWhatsApp&#039;dan sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesi. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Bilim - Teknoloji","pageIdentifier":6323922}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/teknoloji/son-dakika-whatsapp-ve-instagram-coktu-6323922');aip2('newsArticle', {"identifier":6323922,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/teknoloji/son-dakika-whatsapp-ve-instagram-coktu-6323922/","headline":"Son dakika&#8230; WhatsApp ve Instagram u00e7u00f6ktu00fc","articleBody":"","articleSection":"Bilim - Teknoloji","keywords":"["Instagram","son dakika","Teknoloji","T\\u00fcrkiye","WhatsApp"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/03/19/iecrop/whatsapp-instragram-1_16_9_1616175233.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-03-19 20:31:08","dateModified":"2021-03-19 20:34:01","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":832}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/teknoloji/son-dakika-whatsapp-ve-instagram-coktu-6323922/');