TikTok, Hikayeler özelliğini test etmeye başladı

Son zamanların öne çıkan sosyal medya platformu TikTok, Hikayeler özelliğini test etmeye başladı.

SOZCU.COM.TR

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Sosyal medya platformları arasındaki rekabet gitgide kızışıyor. YouTube Shorts ile TikTok’ta vakit geçiren kısa video içerik üreticilerini hedeflerken, Twitter, Instagram’ın Hikayeler özelliğine alternatif olarak Fleets’i bir süre kullanıma surmuş ancak geçtiğimiz günlerde yayından kaldırmıştı. Bir başka atak da TikTok’tan geldi.

ByteDance çatısı altındaki platform, Amerika dışındaki çeşitli ülkelerde küçük bir pilot uygulama oluşturdu. TikTok Stories’te paylaşılan gönderilerin, tıpkı Instagram’da olduğu gibi 24 saatlik bir sürenin ardından yok olması planlanıyor.

Haber, sosyal medya danışmanı ve eski The Next Web yazarı Matt Navarra tarafından paylaşılan bir tweet ile gündeme geldi. Haberin yayılmasının ardından Variety’e açıklama yapan bir TikTok temsilcisi, özelliğin kalıcı olmayabileceğini belirtti. Şirket sözcüsü, “Her zaman topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını düşünüyoruz. Şu anda yaratıcılara, yaratıcı fikirlerini TikTok topluluğunda hayata geçirmeleri için ek biçimler sunmanın yollarını deniyoruz” dedi.

Snapchat; Facebook’tan LinkedIn’e tüm platformlar tarafından yaygın bir şekilde kopyalanmadan önce Hikayeler’i içeren ilk uygulamaydı.

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