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Twitter 373 hesabı kapattı

Twitter platformun manipülasyon politikalarını ihlal eden 373 hesabı kalıcı olarak askıya aldığını açıkladı.

Güncellenme: 08:17, 24/02/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Twitter 373 hesabı kapattı

Twitter, Rusya, Ermanistan ve İran ile bağlantılı olduğunu söylediği 373 hesabı platformun manipülasyon politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle kapattığını duyurdu.

Kapatılan hesapların 238’i İran merkezli faaliyet gösterildiği belirtilirken, Rus bağlantılı 100 hesabın NATO’ya olan inancı zayıflatan ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’ni hedef alan anlatıları güçlendirdiği için kaldırıldığı ifade edildi.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Moskova’nın Twitter’ın hesapları bloke etme gerekçelerini araştırmayı planladığını söyledi.

Twitter ayrıca Ermenistan ile bağlantılı 35 hesabın kaldırıldığını belirterek, bunların Azerbaycan’ı hedef almak için oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

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