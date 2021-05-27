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Twitter Spaces masaüstü tarayıcılara da geliyor

Twitter Spaces, iOS ve Android işletim sistemli telefonlardan sonra masaüstü tarayıcılarda da kullanılabilecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:28, 27/05/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Twitter Spaces masaüstü tarayıcılara da geliyor

Pandemi döneminde ortaya çıkan ve sesli iletişimi öne çıkaran Clubhouse ile diğer sosyal medya platformları da bu alanda neler yapabileceklerini araştırmaya başlamışlardı.

Clubhouse’u önce satın almaya çalışan ardından Spaces ile platforma rakip olan Twitter çalışmalarına devam ediyor. Spaces’ı öncelikli olarak mobilde sunan platform, masaüstü taratıcılara da bu yeni özelliği getirmeye başlayacağını duyurdu.

Twitter, haberi bir tweet ile paylaştı. Duyuruya bir ekran görüntüsü de ekleyen sosyal medya platformu, Spaces için odaklandıkları noktaları da paylaşırken Clubhouse ile rekabeti kızıştırmakta kararlı olduğunu gösterdi.

Spaces kullanıcıları arkadaşlarını veya takipçilerini davet edebilecekler. Ancak Twitter’ın The Verge’e belirttiği gibi, web kullanıcıları başlangıçta mevcut Spaces’ı kullanırken biraz daha sınırlı olacak.

Twitter, Kasım 2020’de Spaces’ı ilk kez piyasaya sürerken, Spaces’ın amacının, “iyi düzenlenmiş bir akşam yemeği” havasında, kullanıcılara dostça bir samimiyet sağlamak olduğunu söylemişti.

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