Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Twitter’a erişim sorunu devam ediyor

Popüler sosyal medya platformuna erişim sağlanamıyor. Dün başlayan sıkıntılar, bugün de devam ediyor. Sorunun kaynağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Güncellenme: 16:22, 17/04/2021
HaberlerBilim - Teknoloji
Twitter’a erişim sorunu devam ediyor

Dün gece başlayan ve bugün de devam eden problemle ilgili DownDetector.com'da hata raporları artış göstermeye devam ediyor. Sorunlara neyin neden olduğuna dair resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Twitter’da Türkiye saati ile 03:00 sıralarından bu yana dünya çapında erişim sorunu yaşanıyor. Bazı kullanıcılar siteye erişim sağlayamazken, bazıları da akışların yenilenmediğini bildiriyor.

Twitter, dün paylaştığı bir tweet'te sorunu çözmeye çalıştıklarını belirtmişti. Ancak siteye erişim ile ilgili sıkıntılar devam ediyor.

İlginizi ÇekebilirTwitter'dan Clubhouse için 4 milyar dolarlık teklifTwitter'dan Clubhouse için 4 milyar dolarlık teklif
Dünya sosyal medya Teknoloji Türkiye tweet Twitter
Yayınlanma Tarihi:16:10,