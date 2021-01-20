Twozero Ventures, BluTV’ye ortak oldu

Spor medya ve eğlence alanına yatırım yapan girişim sermayesi fonu Twozero Ventures online dizi ve video izleme platfromu BluTV’ye yatırım yaparak yüzde 2.77 oranında ortak oldu.

Yayımlanan bültende işlemin mali değeri veya BluTV’nin değerlemesi yer almadı.

Bültende, Twozero Ventures kurucu ortağı Yiğit Arslan, “2020 yılında başlattığımız işlemi sonuçlandırarak ilk finansal yatırımcı olmaktan gurur duyuyoruz… spor, medya ve eğlence sektörlerinde büyüme aşamasındaki teknoloji girişimlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Discovery, BluTV’nin yüzde 35’ini aldığını dün açıklamıştı.