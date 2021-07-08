Uzay yolculuğuna günler kala Richard Branson’dan samimi itiraf: “Biraz gerginim”

BBC’nin The One Show isimli programına video bağlantısıyla katılan Sir Richard Branson katılacağı uzay yolculuğu ile ilgili duygularını anlattı. Virgin Group’un kurucusu yaptığı açıklamada, bunun bir ömür boyu hayali olduğunu söyledi:

“Heyecanlanmamak için 17 yıl uğraştım ve sadece üç gün önce baş mühendisimiz pazar günü uzaya gitmek için yapılacaklar listemizde yer alan her kutuyu işaretlediğimizi söylediğinde anladım: Heyecanlıyım. Açıkçası biraz gerginim ama uzaya gitmeden hemen önce kim olmaz ki? Genel olarak heyecanlıyım.”

BEZOS İLE RAKİP DEĞİLİZ

Branson, kendisi ve Amazon CEO’su Bezos’un Blue Origin’in bu ay gerçekleşecek lansmanı için zor bir yolculuk olduğunu da belirtti. Virgin patronu, Virgin Galactic’in lansmanından önce Jeff Bezos ile konuştuğunu, ancak uzay yolculuğu için farklı vizyonları paylaştıklarını açıkladı.

Daha önce NBC’ye katıldığı bir programda Branson, Bezos ile rekabet içinde olmadığı konusunda ısrar etmişti: “Bunu söylediğimde kimsenin bana inanmayacağını biliyorum ama dürüst olmak gerekirse ortada bir rekabet yok. İkimizin de farklı vizyonları ve farklı deneyimleri var. Onun uçuşunu da izlemeyi dört gözle bekliyorum.”

Branson, 11 Temmuz’da bir test uzay uçuşuna beş kişiye katılacak ve uçuşun canlı yayınını Twitter, YouTube ve Facebook’ta yayınlanacak.

NBCNews’e göre Virgin, şimdiden rezervasyon listesinde bulunan 700’den fazla kişiyle uzay yolculuğunu para kazandıran bir turizm işletmesi haline getirmeyi planlıyor.

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