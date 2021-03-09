WhatsApp’dan sohbet yedeklemeleri için şifre hamlesi

WhatsApp’da uygulamanın silinmesi ya da yeni bir telefona geçiş yapılması durumunda eski sohbetleri geri yüklemek mümkün. WhatsApp’ın bu özelliği herhangi bir şifreleme ile korunmadığı için suistimal durumlarına açık olduğu için zaman zaman tehlike arz edebiliyor. Güvenlik konusunda son günlerde gündeme gelen WhatsApp, kullanıcılara kendini güvende hissedecek bir adım atmaya hazırlanıyor.

SOHBET GEÇMİŞLERİNE ŞİFRE GELİYOR

Sohbet geçmişlerini güvende tutmak isteyen kullanıcıların içini rahatlatacak güncelleme şimdilik kullacılara sunulmadı. WhatsApp’ın henüz test aşamasındaki bu özelliği sayesinde kullanıcılar sohbet yedeklerini şifreleyebilecek. Sohbet yedeklerini geri yüklemek istediklerinde ise daha önceden belirlemiş oldukları şifreyi girmek zorunda kalacak. Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.