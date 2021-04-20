Zenginleşiyor ama hisselerinden tek bir pay bile satmıyor

Salgın bir yıl önce şiddetlenmeye başladığında, biyo-ilaç endüstrisi benzeri görülmemiş bir şekilde çalışmalara başladı. Virüse bir çözüm bulmak için yarışan şirketlerin çok geçmeden çabaları aşının bulunmasıyla salgına karşı adeta umut verdi. En etkili aşılara sahip olduğu düşünülen şirketlerin de hisse senetleri yükselirken yöneticilerinin çoğu, hızla hisselerini satmaya başladı.

BİR İSTİSNA

Bu gelişmelerin içinde ise çok büyük bir istisna var: ABD’de izin verilen ilk COVID-19 aşısının arkasındaki bilim insanı Uğur Şahin, hisselerinden tek bir pay bile satmadı.

Şahin’in BioNTech hisselerinin hiçbirini satmama kararı, Moderna Therapeutics olmak üzere virüse karşı aşılar geliştiren girişimcilerin büyük stok satışlarıyla karşılaştırıldığında tam bir tezat oluşturuyor. Aynı zamanda Şahin'in hayata ve işe genel yaklaşımını da yansıtıyor.

MÜTEVAZI BİR YAŞAM

Almanya’nın Mainz kasabasında mütevazı bir dairede yaşayan, işe bisikletiyle giden ve arabası olmayan bir CEO Uğur Şahin… Kendisini LinkedIn profilinde, her şeyden önce Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi’nde translasyonel onkoloji profesörü olarak tanımlıyor.

Şahin, biyoteknoloji inovasyonunu sağlayan mali yapıyı kabul ediyor. Biyoteknolojinin iş yönlerini Business Plans for Dummies kitabını okuyarak öğrendiğini belirtirken, aslında bilim ve hastalar için işin içinde olduğunu vurguluyor.

Ocak 2020’nin başlarında Şahin, Covid-19’un ölümcül bir salgın olacağını anladı ve BioNTech’i bununla savaşmak için bir aşı oluşturmaya yönlendirdi. Daha sonra da 2021’in sonuna kadar dünyaya 3 milyar doz aşı geliştirmek ve tedarik etmek için ABD’li ilaç devi Pfizer ile ortaklık kurdu.

WALL STREET’İN BAKIŞINI DEĞİŞTİRDİ

Pfizer-BioNTech aşısı, Wall Street'in BioNTech algısını kökten değiştirdi. Pandemiden önceki aylarda, Şahin, BioNTech hisselerini yatırımcılara satmak için New York’a gelmişti. O zamanlar BioNTech, mRNA ve immünoterapi teknolojilerinden onaylanmış tek bir ürün geliştirmemiş on yıllık bir şirketti. Şahin, başlangıçta BioNTech’e 3,4 milyar dolar değer biçen borsada soğuk karşılandı. Ancak aşının geliştirilmesiyle BioNTech’in hisseleri 2019'dan bu yana %900 arttı. BioNTech, halihazırda uygulanmış olan aşı anlaşmaları kapsamında şu anda 11,5 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Kağıt üzerinde, Şahin’in BioNTech hissesi ise 6,1 milyar dolar değerinde.

HERKES HİSSESİNİ SATTI, AMA O DURDU

Wall Street Journal’ın bildirdiğine göre, geçtiğimiz yıl Moderna, Pfizer ve Novavax NVAX gibi şirketlerin yöneticileri ve direktörleri, yaklaşık 500 milyon dolarlık hisse senedi sattılar.

Moderna CEO’su Stephane Bancel, pandeminin başlangıcından bu yana 150 milyon dolardan fazla Moderna hissesi sattı. Tal Zaks, 2015’te Moderna'nın baş sağlık görevlisi olduğundan bu yana biriktirdiği hisselerinin neredeyse tamamı olan 100 milyon dolardan fazla Moderna hissesi sattı.

Kasım ayında, Pfizer CEO’su Albert Bourla, şirketteki hisselerinin hemen hemen %60’ını yaklaşık 5,6 milyon dolara sattı. Satış, Pfizer’in virüse karşı geliştirdiği aşının, %90’dan fazla etkili olduğunu gösteren önemli klinik sonuçlarının açıkladığı gün gerçekleşti. Bourla’nın hisse satışı Şubat 2020’de onaylanmış ve Ağustos’ta güncellenmişti.

Şahin son 18 ayda BioNTech hissesi satmadı. BioNTech’in hisse senedi fiyatının devam eden yükselişi göz önüne alındığında, şimdilik çok daha zengin olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca Şahin, şirketin en son teknolojisinin diğer hastalıkların tedavisinde ve aşıların geliştirilmesinde etkili olacağına da inanıyor.

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