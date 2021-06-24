Bir sigara vakası

Sevgili okurlarım, burada en son yazım 15 Haziran Salı günü çıkmıştı… Neredeyse 10 gün olmuş.

O günden sonra birlikte olamadık çünkü yazı yazamadım.

Ayrıca neden yazamadığımı da sizlere bildiremedim.

Acil bir durum olmuştu da ondan…

★★★

Şimdi eğer izin verirseniz benim yaşantımda çok önemli olan sigara gerçeğinden başlamak istiyorum.

Ötesini yarınki yazımda anlatırım.

Sigara içmeye başladığımda 15-16 yaşlarında idim. 18 yaşımda artık cebinde paket taşıyan bir tiryaki olmuştum!

Dışarıya çıkar, annemden babamdan gizli içerdim.

Bu sigara yüzünden nice olaylar yaşadım.

Daha küçüktüm…

Cepte yeterli para yok, tasarruf olsun diye en ucuz sigaraları arkadaşlarla birlikte bazen yarım içiyoruz, izmarit yapıp paylaştığımız bile oluyor.

★★★

Hiç unutmadığım bir anım vardır. Günün birinde arkadaşlarla sokakta yürüyoruz, sigara içeceğiz ama yanımızda kibrit yok.

Yaşlı bir amcadan ateş istedik.

Onun sözü aradan geçen bunca yıla karşın beynimde çakılı kalmıştır…

“Evladım içmeyin şu mereti. İnsana düşmanından bile istetir.”

★★★

Bazen de yine sigara yüzünden güldürücü olaylar yaşadım…

Gazeteye bir adam gelmiş, kendisini tanımıyorum,

Tanışmak için odama gelen bir yabancı…

Masamda oturuyorum, önümdeki kül tablası epeyce dolu.

Elimde sigara var, yanıyor.

Adam bir anda patladı…

“Emin Bey nasıl olur, hangi hakla sigara içiyorsunuz? Bu hakkı size kim verdi, hemen söndürün!..”

Sert çıktım:

“Siz kimsiniz beyefendi, beni azarlamaya hakkınız var mı? Madem odama geldiniz, adam gibi konuşun…”

Hemen özür diledi:

“Kusura bakmayın kendimi tanıtamadım. Ben Yeşilay Derneği başkanıyım!”

★★★

Çay mı içeceğim, canım çayla birlikte sigara içmek isterse çay içerim. Sigara yoksa çay da yok!

Aynı durum kahve için geçerli.

Sigara olmazsa kahve de yok!

Yemek derseniz o da aynı…

Daha üçüncü lokmada düşünmeye başlarım…

Yemeğimi yiyeyim, sonra üstüne sigaramı keyifle içeyim!

★★★

Birileri sigara içiyorsa, sanki onlarla daha iyi anlaşabilirim gibime geliyor!.. İçmeyenlere sanki biraz farklı, yabancı gibi (!) bakıyor gibiyim.

Yak bi cigara!

Sevindin yak…

Üzüldün yak…

Mutlu oldun yak…

Dostluk için sigara ikramında bulun.

Hiç olmayacak ortamlarda bile sigara yakmanın çaresini ara.

★★★

Bu işin el alışkanlığı da vardır…

Önce elini cebine atıp paketi çıkaracaksın. Sonra ikram edeceksin.

Çakmağı çıkarıp yakacaksın.

İçine derin bir nefes çekeceksin…

İçkide olduğu gibi bu işin de olmazsa olmaz kuralları vardır, o kuralları bilmeden bile olsa yerine getireceksin arkadaş!

Eğer yanında sigara içmeyenler, hele küçük çocuklar varsa yerinden kalkıp açık havaya geçeceksin. Ya da camları açacaksın, hiç kimseyi senin sigaran yüzünden rahatsız etmeyeceksin.

Dumanı insanların yüzüne karşı üflemeyeceksin.

★★★

Bizim hanım dünyaya gelmiş geçmiş en büyük sigara düşmanlarından biri. Gerçek anlamda düşman.

Bizim evin içinde asla sigara içilmez. Ya ne yapılır?

Eksi 10 derece bile olsa paltonu giyip balkonda içeceksin!

★★★

Sevgili okurlarım, kaç gündür niçin yazmadığıma gelince…

Bunun nedenlerini, bu arada neler olduğunu, niçin yazamadığımı sizlere yarınki yazımda anlatmaya çalışacağım.