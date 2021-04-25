Duvarı aşmak zor oldu

EMRE Akbaba, net fırsatı dışarı attı. Emre Kılınç, direğe takıldı. Oyun iştahı, rakip yarı sahada baskı ile oyunun üstünlüğü hep Galatasaray'da kaldı ilk devre.

ANTALYASPOR, haftalardır iyi değil. “En azından, kaybetmeyelim” düşüncesiyle sahaya çıkmışlar. Kontratak girişimi bile yapamadı ev sahibi. “İtalyan futbol sistemi ‘Catenaccio' denir mi bu düşünceye” diye düşündüm. O sistemde mutlaka çok kilit ataklar var.

ANTALYASPOR ilk devre, 1970 model defans yaptı. Boffin takımını ayakta tutan kurtarışlar yapmasa, daha ilk yarı sonunda ev sahibi çok üzülürdü. Tek taraflı maç ve Galatasaray'ın gol arayışları uzun süre devam etti. Podolski'nin kırmızı kartı ile zaten üstün olan Galatasaray baskıyı iyice artırdı.

BU tarz gol gelmeyen maçlarda, çerçeveyi net görebilen Mohamed gibi oyuncular fark yaratabilir. Girdiği ilk pozisyonda yaptığı ayak içi, direkten döndü.

BAZEN gol için her şeyi yaparsınız. Duvar pası girişimi, şut atmak, kanat toplarıyla gol aramak gibi. Ama inanın, katı bir duvarı aşmak, hiç kolay değildir. Bitime 14 dakika kala Mohamed, tam bir santrfor vuruşu ile arkadaşlarını rahatlattı.

BU maç aynı zamanda, Muslera'nın en az yere yattığı karşılaşma olarak da anımsanacak.

GALATASARAY için değişen bir şey yok. Seriye bağlayıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek