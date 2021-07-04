İngiltere-Danimarka büyük maç olacak

1992 Avrupa Şampiyonu olmak büyük sürprizdi Danimarka için… Yugoslavya, iç savaştan dolayı kupa dışında bırakılmış ve o esnada hazırlık maçı oynamak için bekleyen Danimarka kupaya alınmıştı. Ertesi gün tatile çıkacaklardı, şampiyon oldular. Bu turnuva da, onlar için son derece kötü başladı. Eriksen olayından sonra, tek galibiyetle gruptan çıkıp, yarı finale yükselmek büyük olay… Çekya'yı yendiler. “Acaba yeni bir hikaye mi izliyoruz?” dedim, kendi kendime…

31 Mayıs 2000 tarihinde, İngiltere-Ukayna hazırlık maçında karşılaşırken, Shevchenko ve Southgate oyuncu olarak rakiptiler. Dün gece, teknik direktör olarak bu kez stratejilerini ortaya koydular. İngiltere maça golle başladı. Sterling'in gol pası savunmayı bitirdi. H.Kane golü attı… İngiltere, golü attıktan sonra, garantici, sakin futboluna döndü.

UKRAYNA'NIN klas oyuncuları Zinchenko, Yaremchuk ve Yarmolenko, uzun süre etkili olamadılar… Duran topları çok iyi kullanan İngiltere, bunun karşılığını ikinci yarının hemen başında aldı. Shaw'un serbest vuruşuna Maguire iyi yükseldi ve kafayı vurdu. Gecenin yıldızı Shaw durmadı. Bu defa, H.Kane'e çok iyi top attı. O da, maçı 3-0'a getirdi. Henderson'ın golü, İngiltere için maçı iyice formaliteye çevirdi. Tahmin ediyorum, çok iyi bir İngiltere-Danimarka yarı finali izleyeceğiz…