Adana barosunda kan değişimi

Türkiye'nin en önemli barolarından birisi olan, benim de arkadaşım, dostum olan çok sayıda avukatın kayıtlı olarak görev yaptığı Adana Barosu'nda, bir kan değişimi yaşandı ve Av Semih Gökayaz, dönemi başladı.

Biliyorsunuz, aslında baroların genel kurullarının çok önceden yapılması gerekirdi fakat bu ertelenmişti. Nihayet Adana Barosunun 31. Olağan Genel Kurulu ve Seçimlerinin ardından 1006 oy alarak Baro Başkanı seçilen Av. Semih Gökayaz, mazbatasını Seyhan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve 6. İş Mahkemesi Hakimi Şenol Öz'ün elinden törenle alarak resmin Adana Barosu'nun yeni başkanı oldu.

Baronun, Mahmut Esat Bozkurt Salonunda gerçekleşen törene, yönetim kurulu üyeleri, kurul ve komisyonlarda görev alan çok sayıda avukat katıldı.

Çok güzel bir tablo vardı.

Zaten Adana Barosu'nın yıllardır böyle genel kurullar sonunda kim seçilirse seçilsin, gösterilen birlik ve beraberlik duygusu her türlü takdirin üzerindedir.

Burada herkes Baro Başkanı Semih Gökayaz'ın ne söyleyeceğini, ilk mesajlarının ne olacağını merak ediyordu.

Ancak daha önce Seyhan 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı ve 6. İş Mahkemesi Hakimi Şenol Öz, yaptıkları konuşmalarda yeni başkana görevlerinde başarılar dileyeceklerdi.

Derken, 31. Dönem Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, mesajlarını vermeye başladı.

Sözlerine mazbata törenine katılanlara teşekkürle başlayan Gökayaz, Genel kurul ve seçimlerin ardından yeni bir heyecan ve ruhla yola çıkacaklarını belirtiyor, “Çok sıkıntılı bir seçim süreci geçirdik. Türlü sebeplerle baroların seçimleri yaptırılmadı. Ama bizler birlik ve dayanışma içerisinde Adana Barosu 31. Dönem Genel kurulu ve seçimlerini başarıyla gerçekleştirdik. Genel kurul ve seçimlerde bana destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum.” diyerek sıcak mesajlarını iletti.

“Genel kurulda ve seçimlerde bana nasıl bir tarihin ve mirasın sorumluluğunun yüklendiğinin farkındayım.” diyen yeni Baro Başkanı, görev süresince bu bilinçle hareket edeceğini belirterek şu ifadeleri kullanıyordu:

“Sadece baronun rutin işleriyle değil avukatlık mesleğini, haklarını ve alanlarını nasıl geliştirebiliriz onun çabasını vereceğiz. Baromuzu ortak akılla yöneteceğiz. Elimden tutmanızı, mücadeleyi güçlü kılmanızı sizlerden istiyorum. Sizin benden talepleriniz olacak ama benim de sizden taleplerim olacaktır. Şeffaflık, mesleki dayanışma ve birlikte mücadeleyi çalışma anlayışımız olarak benimseyeceğiz. Hak, hukuk ve adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle baro seçimlerimizin camiamıza, yargı mensuplarına, adliyemize, şehrimize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte başaracağız şiarıyla yola çıktık. Hep birlikte el ele vererek Adana Barosunun çıtasını her alanda yukarıya taşıyacağız.”

Bu arada 30. Dönem Baro Başkanı arkadaşım Av. Veli Küçük de, güzel bir tablo oluştuğunu belirterek, yeni dönem Baro Başkanı seçilen Av. Semih Gökayaz'ı kutladı ve başarılarının devamını diledi. Daha sonra makamını 31. Dönem Başkanı Av.Semih Gökayaz'a teslim etti.

Evet, Av . Semih Gökayaz, kendisinin de belirttiği üzere tarihi bir sorumluluk üstlendi.

Çünkü Baroların karşısına ne zaman, hangi sorunların çıkacağı belli olmuyor.

Türkiye'de gündem çok değişiyor ve Barolara büyük yükler, görevler, sorumluluklar, öncülükler düşüyor.

Ben bu anlamda sayın Baro Başkanı Semih Gökayaz'ın bu işin üstesinden layıkıyla geleceğine inanıyorum. Kendisine üstün başarılar diliyor, basın olarak bizim katkımız ve desteğimiz gereken konularda daima yanında olacağımızı belirtiyorum.

Hem sayın Semih Gökayaz'a hem de yeni seçilen Baro yönetim ve denetim kurulu üyelerine hayırlı olsun diyorum.