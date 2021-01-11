Bırak ekonomiyi konumuz din ve cami

Boğaziçi Üniversitesi'ne yazdığı tezi bile tartışmalı biri neden rektörcük olarak atandı? Bilinmiyor muydu itirazların geleceği, olayların çıkacağı? Çıksın istendi…

Neden öğrenciler terörist ilan edildi? Evlerinin kapıları kırıldı, gözaltına alındı? Tahmin edilmiyor muydu vicdanları yaralayacağı? Yaralansın istendi…

Başörtüsü, Türkçe ezan, cami, din… Bu ortamda ne alaka? Gündem değişmeli…

Yahu yandaş CNN ekranlarında tartışmacı olarak çağırılanlar çıktı şarkı söyledi. Neden? Konu mu yoktu hakikaten?

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Hepsi suni gündem… Bugün var yarın yok. Oysa zamlar, fakirleşme, işsizlik… Her geçen gün daha da kötüye gidiyor.

Ekonomi konuşulmasın. Mevzu yolsuzluklara taşınmasın. Tartışılması teklif dahi edilmesin. Herkes bu durumu sadece kendi sorunu sansın… Ülkeyi yönetenlerin yeteneksizlikleri ortaya dökülmesin.

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Elektriğe, doğalgaza, mazota, otoyol ve köprülere hemen her şeye yapılan zamların hayata yansımama olasılığı var mı? Yok! Belli ki ilgilenmiyorlar.

Anketlere bakıyoruz ülkeyi yöneten partinin anketlerdeki oy ortalaması yüzde 35 seviyesinde… Yancısı da yüzde 7'lerde… Hâlâ memnunlar…

Demek ki daha da sürünmek için yerimiz var. Her zaman kurunun yanında yaş da yanar. Daha da kötüsünü görünce ancak anlayacaklar. Merak etmesinler yakında tam da istediklerini yaşayacaklar.

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Patates üreticisinin biri bana mail atmış. Patatesler elinde kalmış. Tarım Bakanı ne iş yaparmış?

Savaş halinde yıkılmış Suriye'den patates ithal eden bu ülke, nasıl geldi savaşa girmişten beter hale? Afyon gurur duyuyor seninle! Yunanistan'a mı bağlı Niğde? Ödemiş'in günahı ne?

İyi de sıra patatese gelince mi aklına geldi ülke… Neredeydin? Patatesler satılmayınca mı şikayete geldin?

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Elini vicdanına koyup “Türkiye bu durumu hak etmiyor” diyebilen kaç kişi çıkar? Hiç çıkmasın… Her toplum hak ettiğini yaşar.

Kağıt üzerindeki revizyonları hesaptan düşersek kişi başı gelir 1998 yılının da altına gelir. Boşa geçmiş 22 yıl demektir.

O giderse ülke batar! Sahi batmayı ne zannediyorlar? Git bir markete, alışveriş yapmayı dene… İçinden de, “Küçük kurbağa bak bakalım batmış mısın yoksa yüzüyor musun derede?” şarkısını söyle… Tadını çıkar…

Trump'ın eşekliği yakacak bizim ekonomiyi

Kimse fazla dillendirmiyor ama Amerika'da Trump'ın yaptığı eşekliğin faturasının bir kısmı Türkiye'ye çıkacak.

Seçimi kaybeden Başkan Trump, Türkiye'nin S-400 füzelerini alması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri nezdinde yalandan birkaç dandik yaptırımı imzaladı. Yürürlüğe girdi. Peki, bitti mi?

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Yaşanan bu olaylardan sonra Trump neredeyse vatan haini… İsyana teşvik suçlamasıyla karşı karşıya… Attığı her imza tekrar gözden geçirilecek. Sıra Türkiye yaptırımlarına gelecek.

Hani aslan gibi “kimse bize karışamaz” diyerek Rusya'dan aldığımız S-400 füzeleri var ya bir daha resim çektirmek için bile kutusundan çıkartılmayacak. Lakin bu Amerika'yı kesmeyecek.

Ödediğimiz 2.5 milyar dolardan çoktan geçtim. Neredeyse her ay bir o kadar gizli gizli ihale yapıp yandaşlarının hesabına yatırıyorlar.

Kimse cebinden vermedi bu 2.5 milyar doları… Ödenen para, benzin doldururken, cep telefonu ile konuşurken, bebek bezi alırken ödediğimiz vergilerden. Tıpkı geçerken “5 kuruş bile ödemeyeceğiz” dedikleri projeler gibi… Çok da ciddiye alma yani…

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Ayın 21'inde yeni Başkan Joe Biden koltuğa oturduktan sonra geri sayıma başla… Bakalım hava atabilecek misin S-400 füzeleriyle ondan sonra…

Rusya bu işe bozulmaya başlayacak. “Kim bu gözlerindeki yabancı” deyip Türkiye'yi sıkıştıracak. Dışişleri çıkıp, “biz bir halt ettik, bizim asıl yerimiz Avrupa sen de kusura bakma” diyecek. Aldık mı onları da karşımıza…

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Türkiye'ye yaptırım zaten Avrupa'nın masasında… Onlar da hafiften uygulamaya başlarsa… Yazık oldu yarınlara… Avunurum anılarla…

Yine de iyi ki aldık bakın S-400'leri… Ülkenin üzerinde uçan yüzlerce düşman uçağını düşürdük. Nefes aldırmadık hiç birine… Teşekkürlerimle emeği geçen herkese… Böyle yönetime böyle ülke…

Bankalar ev, araba satacak!

İstanbul'un göbeğinde Palladium AVM… Sahibi Tahincioğlu Holding'in 300 milyon dolarlık kredi borcu dolayısıyla Akbank'a geçti. Bakmayın ciddi zarar etti.

Sahi nasıl ödenecek bu krediler? Var mı öyle bir değer? Yüzdürülen kredileri saymasak bile açıklanan sorunlu kredi 510 milyar lirada… Sen onu en az ikiyle çarp kafanda…

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Ertele ertele, bankaların bilançoları kaldıramayacak bir yerde… Önümüzdeki günlerde binlerce firma, fabrika, konut, işyeri ve otomobil de bankalara geçecek.

Nitekim gelirlerin artmadığı bir ortamda alınan krediler ödenmeyecek. Artık bankalar en büyük emlakçı, otomobil galericisi ve fabrikatör olacak… Ülkede insanlar hem kredi borçlarını ödeyemeyip bankalarla davalık olup hacizlerle boğuşurken hem de durumlarından memnun olacaklar ki, tek çözüm AKP ve başkanlık sistemi… Fıkra gibi…