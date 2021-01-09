Biri kovuldu diğeri kayboldu!

Türkiye büyüyecek… Kocaman olacak inşallah… Nasıl? Daha çok üretecek… Ürettiğini kime satacak? Alacak olan parayı nereden bulacak?

Yine kredi dağıtırlarsa bilinçsizce bu sefer ne enflasyonu, ne faizi ne de dövizi tutabilirler belli bir seviyede… Bir bakmışız ülke ekonomisi taklaya gelmiş yine…

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Hem harcamam olsun hem param dursun! Hem para politikasını gevşetip harcamaları körükleyelim, hem kontrol altına alıp disipline edelim! Oh ne ala dünya…

Her şeyi almanı istiyorum ama para da biriktirmeni istiyorum gibi psikopatça bir yaklaşım söz konusu… Bir çeşit “imam bayılsın istiyorum ama karnı da yarılmasın istiyorum” vakası…

Göreceksiniz yakında saraydan açıklamalar gelecek; “Faizler indirilmeli!” Faizi neden hızla düşürmek istiyor?

Krediler ucuzlasın, tüketim artsın, yatırım yapılsın, ülke büyüsün. Teoride güzel düşünce… Bunu kim istemez ki?

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Yaz aylarında yönetim ekonominin krizde olduğunu anladı. Onu da yanlış yorumladı! On yıl öncesinin reçetesini uyguladı. Vergi indirimleri açıkladı. Peki, bu indirimler kime yaradı? Otomotive, inşaatçılara, mobilyacılara ve beyaz eşya üreticilerine…

Madem gelir kaybını göze aldın, bordrolu çalışanların gelir vergisini düşür. Ücretlilerin vergilerinde indirim yap. Hem işçiye hem işverene yarasın.

Tüp gazın ÖTV'sini, cep telefonu faturasının, internetin ÖİV ve KDV'sini indir. Elektriğe zam yapma… Herkes yararlansın! Parası artan olursa tasarruf yapsın. Sadece bir kısım faydalanmasın.

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Gelişmiş ülkeler bunu yaptı. Hemen hepsinde faizler sıfıra yakın… Hatta bazıları eksi faiz veriyor. Fakat onlarda ya enflasyon çok düşük ya da hiç yok. Halen harcamaları artırıp enflasyon yaratabilme derdindeler… Dolayısıyla bu ülkelerde parasal genişlemeye gidiliyor. Yani para basılıyor.

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Bizde de bu durumu örnek alıp faizleri düşürmek için Merkez Bankası baskılandı… Ekonomi kazaya uğradı… Yönetenlerden biri kovuldu diğeri kayboldu.

Her ilaç her hastaya iyi gelmez. Biz faizleri düşürürsek döviz artar. Çok büyük döviz borcuna sahip olduğumuzdan canımız çok yanar. Yandı…

Bizim gibi ithalata bağımlı bir ekonomi için de bu enflasyon demektir. Enflasyonu durdurmak için de faizleri artırmak gerekir. Ekonomi 101, şekil 1-A… Döndük mü başa?

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Bu yönetimle dön baba dönelim… Reform, devrim hikaye… Bunun için sağlam kadrolar gerekir. Bu ülke liyakatten vaz geçeli, sadakate prim vereli çok oldu. Ülke ekonomisi esas bu nedenle durdu.

En basitinden ülkeyi yönetenlere baksanıza… Çok mu başarılılar alanlarında? Bankaları almışlar kafa kola… Türkiye'nin öyle bir dönemine denk geldiniz ki, küsün şansınıza!