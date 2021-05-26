Değil Finans Merkezi cacık olmaz!

Çevre ve Şehircilik Bakanı, İstanbul Finans Merkezi'nin inşaat ilerlemesinin yüzde 66 seviyesine geldiğini belirtti. “2022'de de artık İstanbul Finans Merkezi'miz yaşamaya başlayacak, hayata geçecek” dedi.

Vay be! Finans demek, para demek… O zaman İstanbul, paranın merkezi oluyor yani! Helal şu AKP'ye… Adamlar yapıyor işte!

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Adı Finans Merkezi ama bu güruh finansın öyle bir şey olmadığını bir türlü öğrenemedi… Nasıl anlatacaksın ki?

Çarşı kurulduğunda balıkçılar yan yana tezgâh açınca balık hali olmuyorlar ya, sen de yan yana finansal kurum dizince “merkez” olamıyorsun işte!

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Yer önemli diyorsan, İş Bankası'nın devasa kuleleri Levent'te… Keza hemen yanında Akbank'ın kulesi…

Garanti Levent'in girişinde… Yapı Kredi de Levent'te… Finansbank'ın 320 milyon Euro'dan fazla para ödediği merkezi Levent'teki binada…

Keza Denizbank da Levent'in yakınına eski binasının karşısına daha yeni yaptırıp taşındı. Levent'i biraz geç Şekerbank, az ilerle Maslak'ta ING'nin dev kulesi…

Devlet de Levent'e yapsaydı ya… Nitekim Merkez Bankası'nın Levent'teki 18 dönümlük devasa arazisinin üzerine sanki çok ihtiyaç varmış gibi cami yapılıyor.

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Keşke yan yana yüksek yüksek binalar yapmak, finans merkezi olmak için yeterli olsaydı. Yasal altyapıya ve finansal regülasyonlara gireceğim ama ancak kendimizi kandırırız yalanlarla… Ciddiye alınacak tarafları yok!

Bakın, Küresel Finans Merkezleri Endeksi diye bir sıralama var. İstanbul bu endekste 64'üncü sırada… Yani o iş tabelayla da olmuyor, lafla yürümüyor.

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Finans Merkezi demek bütün dünyadan ülkelerin parasını sana getirip, güvenip sende tutması demek…

Niye getirmesinler? “Para karşılığı ülkelere not veriyorlar” diye suçladığın kredi derecelendirme kuruluşları sana “yatırım yapılamaz çöp ülke” yaftasını yapıştırmışlar. Ondan olabilir mi? Belki ama yeterli değil…

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Medya desen büyük çoğunluğu satılmış… Paranın çok olduğu yerde hukukun varlığı esastır. Bizde hukuk mumla aranıyor bulunca insan seviniyor. Anketlere göre insanlar mafyaya daha çok güveniyor.

Hadi hepsini geçtim…

Güzel kardeşim senin bütün finansal şirketlerinin değerini topla… Bankaları, sigortaları, faktoringi, leasingi, borsa aracı kurumlarını…

Hepsinin değeri dünya çapında iş yapan bir büyük internet şirketi kadar etmiyor.

Demem o ki, finans merkezi, alışveriş merkezi gibi bir şey değil… Daha nasıl anlatsam bilemiyorum ama bu kafayla İstanbul finans merkezi falan olamaz.