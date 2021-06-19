Gel hiç acımayacak!

Bursa'da konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, döviz kuruna yönelik “Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonda düşüşle sermaye girişi hızlanacak, TL varlıklara giriş artacak” mesajını verdi.

Baksana meğer ne kadar kolaymış… Oldu, bitti! Yıllardır niye öyle uğraşıyoruz ki? Neden istikrarı sağlamak daha önce aklımıza gelmedi? Enflasyon düşünce sermaye mi giriyormuş?

★★★

Yine de biz kontrollü olalım derim ben… TL varlıklara girişi yavaş yapsınlar, saçı başı dağıtıp balon oluşturmasınlar. Ah ne güzel hülyalar bunlar…

Türkiye'nin finansal imajı yerlerde sürünüyor. Türkiye'ye yatırım kararlarının tümü sorgulanıyor. Sanılıyor ki emir-komuta zinciri ile piyasalar dengeye gelir, cazip olur, yatırım çeker… Nasıl olacak anlatsana… Yok, öyle bir dünya…

★★★

Aşırı borç, çılgınca harcamalar, yap –işlet-devret ödemeleri, saray ve parti faturaları, beşli müteahhit gurubunun doymayan iştahları nedeniyle fellik fellik para arıyoruz. Hâlâ dışarıdan “borç bulabilir miyiz” diye bakıyoruz.

Dış mihraklara ihtiyacımız var. Yabancı yatırımcılar bu modelle yönetilen bir ülkeye gelmiyorlar işte! Ekonomiye dışarıdan müdahale var diyenlerin dışarıdan gelecek yatırımı beklemesi acı değil mi?

★★★

Bırakın borcu… Para değiş tokuşu yapmak için her ülkeye başvuruldu… Sadece Katar ve Çin ile anlaşma zemini bulundu… Katar Riyali ve Çin Yuanı rezervlere girdi. Sorsak karşılığında ne teklif edildi?

Gelen bu paralar işimize yaramıyorlar ama makyajı tamamlıyorlar. Durum o kadar kritik ki… Sadece para da değil… Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakut, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları…

Değeri olan, ceplerde bulunan ne varsa gelsin… Yeter ki gelsin… Kabulümüzdür. Yeşil yeşil dolarlar olur, renkli Euro'lar olur, kraliçe resimli, çekik gözlü paralar…

Çek, senet dahil hepsi kabul edilir. Güney Amerika'dan gelen beyaz peynir ile takasa girilir. Sıcak para, kara para, grisi hatta petrol mavisi de fark etmez. Türkiye değeri olan hiçbir şeyi affetmez!

★★★

Yıllardır “hikaye” anlatıyorlar. İşin ilginci inanan da buluyorlar! Anlattıklarına aldanan sayısı azaldıkça daha fazla hayal satmak zorunda kalıyorlar.

Sorun zaten Türkiye'ye veya Türk Lirası'na güvenmemesi değil… Sorun ülkeyi yönetenlere güvenilmemesi… Bunu onlar da biliyorlar.

★★★

Neden TL varlıklara yatırım yapsınlar? Yandaş firmalar bile ülke ekonomisine inanmıyor ki!

Yollar, köprüler, havalimanları, hastaneler… Neden dolar bazında yapılıyor bütün ihaleler? Niye Türk Lirası'nı kabul etmiyor bu şirketler?

Sadece paraya güvenmeseler yine iyi… Türk adaletine bile güvenmiyorlar! Olası anlaşmazlıklarda Londra ve İsviçre'deki mahkemeleri yetkilendirip sözleşmeyi öyle imzalıyorlar.

★★★

Türkiye politik ve ekonomik olarak tıkandı. Kim mevcut ortamda yatırım yapıp parasını bağlar? Bu hikâyenin mutlu sonla bitmeyeceği aşikâr… Gökten üç elma düşse emin olun hepsini kendileri kapar.