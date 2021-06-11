Gidene ağam gelene paşam politikası!

Borç, köleliğin başlangıcıdır. Biz başlangıcı çoktan geçtik. Zira bundan sonra köleler gibi çalışmalıyız ki, kazandığımız her kuruşu efendilerimize verip özgürlüğümüzü geri alabilelim..

Nasıl köleleştik? Önce geleceğimizi sattık. Sadece devlet değil, şirketler de sattı. Gelecekteki gelirlerimizi ipotekleyip karşılığında milyarlarca dolarlık borçlar aldı.

Yıllar yılı insanları başarı palavrasıyla kandırıldılar. Borçlandırdılar. Bugün Türkiye'nin yurtdışına toplam borcu 450 milyar doları geçiyor. Faizini de ekleyince işin tadı kaçıyor.

★★★

Piyasalar bu bilinçle 14 Haziran'daki Erdoğan-Biden görüşmesine kilitlendi… Oysa Biden saygısızca “Ermeni soykırımı” lafını kullanınca sert bir şekilde terslenmeliydi. Ne var ki “Sayın Biden” payesiyle kendisine hitap edildi!

Neden? Türkiye ekonomisinin sallanan diş gibi olduğu sır değil… Ya istediklerini yapacaksın ya da sana borç vermeyecek krizi atlatamayacaksın… Bütün hikâye bundan ibaret!

★★★

Erdoğan bu görüşmeyi “yeni dönemin habercisi” olarak niteliyor. Acaba fazla bir anlam mı yüklüyor? Çok mu umut bağlanıyor? Sahi Türkiye'nin kaderini değiştirecek neyin olmasını bekliyor?

Öncelikle bu bir NATO görüşmesi ve doğası gereği çok kapsamlı olamaz…

Normalde, girdisi, çıktısı, hal hatır sorması, oturması, kalkması, hoş geldin beş gittin, en fazla iki saat sürecek toplantıda söylenenleri de çevirttin… Elde kaldı 45 dakika… Neyi çözeceksin o kadar zamanda?

Kuvvetle muhtemel çıkışta biz “iyi geçti işbirliğimiz devam edecek” diyeceğiz… Onlar “Türkiye iyi bir müttefik” diye cümleye başlayıp sonrasında laf geçirecekler…

Oysa Biden seçimden sonra 5 ay boyunca Erdoğan'ın telefonlarına bile çıkmadı… Adam tescilli Türk düşmanı… Gerçekten iyi bir gelişme bekleniyorsa maalesef elimizde kalmadı…

★★★

Masadaki en önemli konu Rusya'dan 2.5 milyar dolara satın alınan S-400 füzeleri… Amerika Dışişleri'ne son durum soruldu, “Türkiye yaptırımlardan kurtulmak için ne yapması gerektiğini biliyor” deyip kestirip attı…

Türkiye ne yaptı? NATO toplantısı öncesi S-400 eğitmenlerini Rusya'ya geri yolladı… Yeter mi? Yetmez… Füzeleri ortadan kaldırmazsa halen düşük frekanslı CAATSA yaptırımlarına maruz kalan Türkiye'ye ek yaptırım gelir…

★★★

Hadi Rusya'dan silah aldık. Peki, Rusya ile aramız nasıl? Sözde salgın nedeniyle vatandaşlarının Türkiye'ye gitmesini yasakladı! Siz de buna inandınız mı?

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; “Türkiye'yi Ukrayna'ya tedarik ettiği İHA'larla ilgili uyardıklarını” açıkladı. Sahi siz “hastalık nedeniyle turist yollamıyoruz” bahanesine inandınız mı?

Kötü yönetiliyorsan ve yüksek borcun varsa, paran da yoksa yancıkta, içeride atıp tutarsın da… Dışarıda kim ne derse eyvallah!