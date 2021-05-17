Ümmet lideri boykotu yedi!

Dışişleri Bakanı, Türkiye için “Ümmet bizden liderlik bekliyor” gibi bir laf etti. Ümmet kim? Bak onu hiç söylemedi.

Hadi bana “Türkiye bize liderlik etsin” diyen bir elin parmakları kadar ülke saysın… Sayamaz! Hadi 5'den geçtim, liderliğimizi isteyen 3 ülke adı versin. Çıkmaz!

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Neden? İslam Birliği kuracağız diye yola çıktık. Dünyada bizi seven İslam ülkesi bırakmadık.

Öngörüsü yüksek dış politikamızla aşırı dinci radikal İhvancı Müslüman Kardeşleri destekliyoruz. Bütün nefretleri üzerimize çekmeyi bu sayede başarıyoruz.

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Aramız o kadar kötü ki, Suudiler halen Türk mallarını boykot ediyor. Telefonla ulaşıp “kaldırın şu boykotu” diyoruz, bana mısın demiyorlar…

Ne yalan söyleyeyim, insan kendini bir garip hissediyor. Şimdi Türkiye, Suudilerin dış mihrakı mı? Ya çok tatlı! Bir an kendimi başka ülkelerin üzerinde oyun oynayan ülke vatandaşı gibi hissettim…

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Suudi Arabistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ajlan Al-Ajlan, “Kesin ve net bir şekilde söylüyorum; yatırıma hayır, ithalata hayır, turizme hayır… Biz vatandaşlar ve işadamlarının Türk olan hiçbir şeyle işimiz olmayacak” demişti. Ne oldu? Yine duymamazlıktan geldik sanki…

Halbuki aramız ne kadar iyiydi… Reyhanlı'da 53 kişi öldürüldü, yas ilan edilmedi. Suudi Kralı 91 yaşında öldü… Erdoğan, Afrika ziyaretini yarıda kesip Arabistan'a cenazeye gitti. Türkiye'de milli yas ilan edildi, bayraklar yarıya indi. Araplar bile bizim kadar üzülmedi!

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Sonuç? Yılın ilk çeyreğinde krallığa yapılan ihracat yüzde 93 düşüşle, 56 milyon dolarda kaldı. Sektörel bazda bakıldığında 7 sektörde krallığa ihracat tamamen sıfırlandı…

Suudi Arabistan Arap dünyasının lideri… Aramız oldukça limoni… Ümmet demişken Peru, Bolivya ve Kosta Rika'yı kast etmemişsen… Söylesene kimdir bizden liderlik bekleyen?

Salla… Çıkar nasıl olsa içeride bunu yiyen!

Fransa boykotu ne oldu?

Markete gittim, el losyonu yasaklı madde kapsamında değil… Bir tek kalmış. Alasım geldi. İnceledim, bir de ne göreyim? Fransız malı! Aklım karıştı.

Şahsım, “Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunlardan satın almayın” demişti. Artık satın alabiliyor muyuz? Süre tamam mı? Yoksa iltifat etmemeye devam mı? Kimse de açıklama yapmadı.

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Aslında işime gelir. Euro rekor kırmış, olmuş 10 lira 25 kuruş…

Bırak Fransız malını Türk malı bile alamıyorken “kahrol Macron” derim, geçerim.

Zira ülkede parasızlıktan her türlü mal boykot edilebilir halde… Pis Merkel, Hain Biden… İyi de bu olmaz böyle…

Dışişleri Bakanlığı her hafta boykot ettiğimiz ülkeler sıralı tam listesini verse… Güzelim losyon ortada kaldı orada öyle… Başkası boykotu delip alırsa ağır konuşurum bu böyle biline…

Milyonlarca yeni mülteciye merhaba de!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir milyondan fazla Suriyelinin evlerine döndüğünü söyledi. Ne yalan söyleyeyim inandırıcı gelmedi ama sevindirdi.

Diğer yandan doğu sınırı… Yıllardır küçük gruplar halinde geliyorlardı sonunda barajın kapakları açıldı. Her gün binlerce mülteci ülkeye giriş yapıyor. Kimse de “hop birader nereye” diye sormuyor.

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Sınır, sınır değil bildiğin kevgir. Sadece Afganlar da değil… Pakistanlı, Bangladeşli, Iraklı, Kazak, Özbek… Adeta kavimler göçü yaşanıyor. Girişler bu hızla devam ederse bir iki yıla kalmaz milyonlarca daha yeni mültecimiz olur.

Toplanma noktası gibi… Buyur beyzadem, bulmuşsun böyle ülkeyi, neyin peşinde olduğunu bilmediğimiz bir yönetimi… Önce sen gel sonra getir sülaleni…

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Sahi madem bu biliniyor neden önlem alınmıyor? Adamlar elini kolunu sallaya sallaya gece gündüz yürüyor. Kimine göre “göçmen”, birilerine göre “seçmen” geliyor.

Gelenler bir çarık bir hırka… Bohçası bile yok sırtında. Beş parasız kaç gün yaşayabilir? Kim bilir hayatta kalmak için neleri göze alır? Yarı fiyatına çalışır.

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Göreceksiniz göç sorunu, milli güvenlik sorunu haline dönüşecek. Milyarlarca dolar harcasan yine çözülmeyecek. Mahalleler, kurtarılmış bölgeler… Bırak bekçiyi, polis bile giremeyecek.

Para, pul elbet bulunur ama ya huzur? Herkesin evinin saray gibi demir kapıları, yüksek duvarları yok ki! Milleti çoktan boş verdi ümmetin lideri…