Serpil Yılmaz İletişim Bilgileri

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Kara kutu: Cenap Aşcı

Aşırı sıcaklar nedeniyle genişliyor olsa bile Türkiye'yi dört bir yandan kuşatan yangınlara yeterli müdahalenin yapılamadığı gün gibi açık…

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli topu belediyelere atıyor.

Belediyeler yangın söndürme ekip ve donanımına sahip mi diye bugüne kadar hiç soru sorulmamışken…

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En önemli görevlerinden biri yangınla mücadele olan Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı ise “Ben kayyumum, bakım sorumluluğu THK'nın kendisindedir” diyerek işin içinden sıyrılmaya çalışıyor.

Yangınlar sönmüyor…

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14 Temmuz 2020'de bir TV kanalında Güntay Şimşek'in sorularını yanıtlayan Aşcı'nın açıklamalarını hatırlayalım…

THK'nın 9 yangın söndürme uçağından 2'sinin 5 günde, 3'üncüsünün 7 günde, 4 ve 5'inci uçağın 150 biner dolara bakım ve tamiri gerçekleştirilerek uçuşa hazır hale gelebileceğini söylemişti.

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Aşcı, 28 Temmuz'da başlayan yangınlardan sonra yaptığı açıklamalarda 4 milyon dolara THK'na ait “Ateş Kuşu” adı verilen CL-215 tipi 6 uçağının kullanılabilir olacağını ifade etti.

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Kaldı ki, iktidar erkleri tarafından “Uçamaz” denilerek ihale dışı bırakılan bu uçakların, 2019 yılında Türkiye'de düzenlenen “Teknofest Havacılık Festivali”nde gösteri yaptıkları da ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın THK'dan değil de; 153 gün için 203 milyon liraya Rusya'dan kiraladığı 3 uçak; devreye alınan 45 helikopter, İHA'lar, vatandaşların çabası yangınları söndürmeye yetmedi.

İran, Azerbaycan, Ukrayna'nın yanı sıra AB'den de uçak desteği alınıyor.

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Acil olarak ne yapılmalı?

Yangınla mücadelenin Orman Bakanlığı'ndan alınıp Türk Hava Kuvvetleri'ne verilmesi gerektiğini savunanlar olduğu gibi, THK'nın kötü yönetimden arındırılarak güçlenmesi yönünde çağrılar da dile getiriliyor.

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THK'da kötü yönetim hikayesinin birden çok kahramanı ve uzun bir tarihi var.

Dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun (28 Ağustos- 24 Kasım 2015) Geçici Seçim Kabinesi'nde 3 ay süre ile Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak da yer alan Aşcı'nın “sorumluluklarına” dikkat çeken THK Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Duman günlerdir, çok ciddi iddialar ortaya koyuyor.

Satın almaların yanı sıra; toplanan fitre, zekat ve kurban derisi bağış gelirleriyle yaklaşık 1.300 gayrimenkulü olan THK, ekonomik cazibesini koruyor.

Aşcı'yı THK'da 2 yıldır yapılamayan genel kurullardan da sorumlu tutuyor.

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Bu gayrimenkuller içinde “yüzük taşı” olarak nitelenen ve 500 milyon doların üzerinde değer biçilen Ramada by Wydham İstanbul Old City'nin; “mahkemelere konu olan” elden ele geçen işletme devirleri, THK'nın kurumsal devamlılığının sorgulanmasına yol açıyor.

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1989 yılından 2019 yılına kadar gümrüklerin her kademesinde görev alan eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı'ya yönelen oklar, Ticaret Bakanlığı'ndaki dosyaların açılmasına neden oluyor.

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FETÖ darbe girişimden 2 gün önce yaşananları bir okurum şöyle aktarıyor:

n 11 Temmuz 2016'da Ticaret Bakanlığı adını alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tüm birimlerine, “Müdür ve Üstü Unvanlarda Çalışan Kadrolu Personel Bilgileri” isimli ve “personelin adı ve soyadı, TC Kimlik No, birimi, ünvanı, iş telefonu, gsm no, ev telefonu, e-mail ve ev adresi” bilgilerini içeren excel formatında hazırlanan bir e-posta gönderiliyor.

■ Bu talep Ticaret Bakanlığı mail zincirinde “olağan dışılık” olarak yorumlanıyor. Çünkü mail, o güne kadar eşi görülmedik biçimde alt kademe bir memur tarafından servis ediliyor.

■ 13 Temmuz 2016 gününe kadar formların doldurularak Personel Dairesi Başkanlığı'na e-postayla bildirilmesi isteniyor.

■ Neden bu tablonun doldurulmasının istenildiğini soranlara ise “Başbakanlık istedi” yanıtı veriliyor.

■ Tablolar doldurularak Personel Dairesi Başkanlığı'na gönderildikten 2 gün sonra (yani 15 Temmuz 2016 günü) “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü” nün hain darbe girişimi gerçekleşiyor…

■ Darbe girişimi esnasında yurt dışında olduğu söylenen Müsteşar Aşcı'nın, İspanya ya da Belçika'da olabileceği iddia ediliyor.

■ 16 Temmuz 2016 cumartesi günü birilerinin aklına, tüm üst düzey bürokratların kişisel veri kapsamındaki özel bilgilerinin istenildiği e-posta geliyor.

■ Bir Bakan Danışmanı, 18 Temmuz 2016 pazartesi günü Müsteşar Aşcı'ya giderek, neden Personel Dairesi Başkanlığı aracılığıyla; tüm müdürlerin, bürokratların telefon, adres vb. kişisel bilgilerinin istenildiğini soruyor.

■ Aşcı cevaben “Bakan istedi” diyor.

Aşcı, Bakan Danışmanı'ndan “Bülent (Tüfenkci) Bakanın yanından geliyorum, haberi yok” karşılığını alınca, “Canikli (Nurettin C.) Bakan istedi” diye ayrıntı veriyor.

Canikli, mailin servis edildiği tarihte Binali Yıldırım hükümetinde Başbakan Yardımcısıydı. Aşcı geçici bakanlık görevini ise Maliye kökenli Canikli'den devralmıştı.

Aşcı'nın “bilgi hazinesinde” yalnızca THK'na ait değil, Ticaret Bakanlığı'na ait de geniş yer olduğu kesin…