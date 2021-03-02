Kruvaziyeri sökmek mi turisti ağırlamak mı daha kârlı olacak?

Pandemide okullar bile kapalıyken, hangi ülkede devlet erkanının katılımıyla resmi açılışlar, parti kongreleri, kitlesel katılımlı cenaze törenleri, spor aktiviteleri yapılıyor?

Türkiye koronavirüsle maçı faullü oynuyor. Konulan maske-mesafe-temizlik kuralı “bazıları” için geçerli değil!

Sars-Cov-2 virüsü kime bulaşıyor, kime bulaşmıyor, davetlere katılanların yüzde kaçı Covid-19 aşısı olanlardan oluşuyor, bir istatistiği varsa bilelim…

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AKP kongrelerinden sonra Beyoğlu'nda restorasyonu tamamlanan tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi kompleksinin açılışında da ortaya çıkan lebalep (ağzına kadar dolu) görüntülerin arasında, Antalya'da “Five Eyes” filminin çekimi için bulunan yönetmen Guy Ritchie ile filmin aktörü Jason Statham da yer aldı.

Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit aileden zaten; onlar hazır kuvvet.

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Film platolarına döviz kazandırıcı yatırımlar gözüyle bakılıyor.

TRT, Konya'da 390 dönüm arazide film platosu kurdu. Mevlana filmi ve benzeri tarihi dizilere gerekliydi!

Kapadokya ve Kaleiçi gibi doğal alanlar da film platosu olarak kullanılıyor.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, açılış davetinde “Beyoğlu Kültür Yolu” projesini de hatırlattı.

Galataport İstanbul'dan başlayıp, yeniden inşa edilen AKM binası, Taksim Camisi ve meydanı, Galata Kulesi ve Galata Mevlevihanesi, Narmanlı Han derken, yeniden limana varacak bir turistik destinasyon oluşuyor.

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Erdoğan'ın İstanbul Galataport Kruvaziyer Limanı'na 200 geminin rezervasyon yaptırdığını söylemesi dikkat çekti.

Galataport (eski adıyla Salıpazarı Liman Projesi) 2013 yılında 703 milyon dolara Doğuş Grubu'na ihale edilmişti. Yüzde 80'i tamamlandı.

Liman çalışır durumda, turizmin açılması bekleniyor.

Erdoğan'ın iddia ettiği rezervasyonlar ise gerçekleşebilecek mi; kocaman bir soru işareti…

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Doğuş'un Bilgili (BLG Capital) ile yüzde 50 ortaklık kurarak geliştirdiği proje, 2018 yılında Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları unvanını aldı.

Projeye 1.7 milyar dolar yatırım yapıldı.

Belirlenen ihale bedeliyle, gerçekleşen rakam arasında 1 milyar dolarlık fark oluştu.

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Galataport'ta “mucizeler” gerçekleştirildiğini iddia edenler yok değil.

Denizin altına inen yolcu salonları, kruvaziyerlerin açılır kapanır kapaklarla limana yanaşması, dijital teknolojiler, Boğaz'da oluşan 1.2 kilometrelik sahil şeridi, müze alanı ve sayıları 250'ye ulaşan yeme-içme mekanları ile gastronomi merkezi olmaya aday gösterilen profilinin altı çiziliyor.

Hong Kong merkezli lüks otel markası “The Peninsula Hotel” de bu projede yüzde 50 yatırımcı olarak yer alıyor.

177 yataklı otelin 2022 yılında teslim edilmesi bekleniyor.

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Galataport liman projeksiyonu şöyle: Proje tamamlandıktan sonra da yılda mürettebat dahil yaklaşık 1.5 milyon kruvaziyer yolcusu İstanbul'u ziyaret edecek.

7 milyonu yabancı olmak üzere yılda toplam 25 milyon ziyaretçiyi ağırlayacak.

Yalnızca turizm sektörüne yılda 5 milyar dolar katkı sağlayacak.

İstanbul'a pandemi öncesi rakamlarla yılda 16-17 milyon turist geliyor. Galataport'un en az bunun yarısı kadar bir yabancı turisti çekeceğini varsaymak iyimser bir senaryo.

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Turizm eski Bakanı Bahattin Yücel, dünyada kruvaziyer turizmine ilginin azaldığını söylerken, ortaya çıkan yeni bir potansiyele vurgu yapıyor.

İcralık gemilerin de söküm için bırakıldığı “İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesisleri”nde iş kapasitesinin arttığını anlatıyor.

Çevreye verdikleri zararı sonra anlatırım.

Bunlar ekonomik ömrünü dolduran 400-500 milyon dolarlık gemiler. Yattığı yerde günlük gideri milyon dolara ulaşan gemileri elden çıkarmanın yolu, söküme vermek. Zira kruvaziyer turizminde ikinci el piyasası oluşması arzu edilmiyor.

Rekabet sevmeyen bir sektör.

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Duayen turizmci ve Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, gemi sökümünün artmasını “Paris İklim Anlaşması” ile ilişkilendiriyor:

“Pandemi nedeniyle kruvaziyer turizmine talep azaldı. Sıfır karbon hedefini destekleyen yaptırımlar maliyetleri artırdığı için teknoloji yenileniyor. Küçük gemilerden büyüklere geçiliyor. Böylece kruvaziyer işletmelerinin maliyetlerinden tasarruf da ediliyor.”

Kanal İstanbul tartışmasına saplanıp kalmayalım, pandemi sonrası güncellenen “yeni şehircilik” başlığı açalım derim…