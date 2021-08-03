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Yeniden gelir testi yaptırılabilir mi?

GSS'nin ilk yıllarında gelir testi yaptırmıştım. O yıllarda emekli olmama rağmen serbest çalışmaktaydım. 2 oğlum var. Büyük oğlum 4 sene kadar serbest ticaret yaptı ve 2020 yılı Ekim ayında vergisini kapattı. Küçük oğlum ise halen işsiz. Adına tahakkuk etmiş olan 3.500 TL prim borcu var. Büyük oğlum vergisini kapattığında GSS'den bir miktar prim borcu çıkmış, bu borcu ödeyebilmiştim. Ancak küçük oğlumun prim borcunu ödeyemem. Yeniden gelir testi yaptırabilir miyim? Küçük oğlumun borcunu tamamen sildirebilir miyim? Ali Acar

7326 sayılı borç yapılandırma yasası kapsamında gelir testi, 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 60/1-g maddesi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortası (GSS) tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlara sağlanan bir imkan. 9 Haziran 2021 tarihinden önce (60/1/g) kapsamında zorunlu GSS tescili yapılmış olan kişilerden, ilk defa 30 Kasım 2021 (dahil) tarihine kadar gelir testine müracaat edenlerin gelir testi sonuçları, GSS'li olarak ilk tescil edildikleri tarihten itibaren uygulanacak. Test sonucu gelirlerinin, aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık tutarının brüt asgari ücretin üçte birinin altında olması halinde, ilk tescil tarihinden itibaren 60/c-1 kapsamında GSS'li sayılacaklar. Mevcut prim borçları silinip, primleri devlet tarafından karşılanacak.

Emekli olduğunuza göre gelir testi kendiniz için değil, oğlunuz için yapılmış olmalı. Oğlunuz daha önce gelir testine başvurduğu için yapılandırma yasası kapsamında gelir testine başvuramaz. Ancak gerekli görülen hallerde ve/veya GSS'lilerin gelir durumlarının değişmesi sonucu gelir tespitinin yenilenmesi taleplerinin uygun bulunması halinde gelir tespitinin yeniden yapılması mümkün. Bu bağlamda, hane içindeki kişi başına düşen gelir durumunda değişiklik oldu ise yeni bir gelir testi için başvuruda bulunabilir.

Talebin uygun bulunması ve aynı hanede yaşayan aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinin altında olduğunun tespit edilmesi halinde, bundan sonraki döneme ilişkin GSS primleri devlet tarafından karşılanır. Ancak önceki dönem borçları silinmez.

7326 sayılı Yasaya göre, 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin GSS prim borçlarından, sadece anaparayı ödeyerek kurtulmak mümkün. Anaparayı 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeniz halinde, borca ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı silinir.

Feragat gerekmez anneniz üç aylığı da alır

Dedem (annemin babası) Emekli Sandığı emeklisiydi ve vefat etti. Annem, eş vefatından dolayı Bağ-Kur'dan hem dul aylığı alıyor hem de kendi emekli aylığı var. Annem Bağ-Kur'dan almakta olduğu dul aylığından ve kendi emekli aylığından feragat edip, dedemin emekli aylığını alabilir mi? Tanıl Olcay

1 Ekim 2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçi olanlar ile bunların hak sahibi dul ve yetimleri hakkında, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanıyor. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre de Emekli Sandığı emeklisinin, Emekli Sandığı iştirakçisi veya emeklisi olan kız çocuğuna yetim aylığı bağlanmıyor. Ancak yetim kız çocuğu, evli olmamak, evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmak koşuluyla, SSK veya Bağ-Kur kapsamında çalışsa da, emekli de olsa yetim aylığı bağlanıyor.

Bu bağlamda, annenizin dedenizden yetim aylığı alabilmesi için tercih yapması ya da kendi emekli aylığı ile babanızdan almakta olduğu dul aylığından feragat etmesi gerekmiyor. Her iki aylıkla birlikte dedenizden de yetim aylığı alabilir.