Yurtdışında çalışan kız çocuğu yetim aylığı alabilir mi?

Bir yakınımın kızı vefat eden babasından 10 yıldır yetim aylığı alıyor. Bu kızımız birkaç yıldan beri yurtdışında uluslararası bir kuruluşta çalışmaktadır. Bu durumda babasından yetim aylığı alma hakkı olup olmadığı konusunda bizi aydınlatırsanız sevinirim. Oktay Elgin

Söz konusu kişinin hangi kurumdan ve hangi tarihten (gün, ay, yıl olarak) itibaren yetim aylığı aldığını belirtmemişsiniz. Zira sorunun yanıtı da bu bilgilere göre değişiyor.

Yetim aylığını Emekli Sandığı'ndan alıyorsa, yurtdışında çalışıyor olması aylık almasına engel değil. Evlenmediği sürece aylık almaya devam edebilir.

Yetim aylığını SSK veya Bağ-Kur'dan alıyorsa ve aylığa 1 Ekim 2008 tarihinden önce hak kazanmış ise yurtdışında çalışması aylık almasına yine engel olmaz. Ancak yetim aylığını 10 yıldır alıyorsa, aylığa 1 Ekim 2008 tarihinden sonra hak kazanmış olmalı. Bu durumda yurtdışında çalışması, yetim aylığı almasına engel oluşturur. Haksız olarak aylık aldığının SGK tarafından tespiti halinde, aylık hakkını kaybettiği tarihten (çalışmaya başladığı tarihi izleyen ödeme döneminden) itibaren yersiz ödenen aylıklar faizi ile birlikte geri alınır.

SSK veya Bağ-Kur'lu ana veya babadan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra hak sahibi olunabilmesi ve yetim aylığı alınabilmesi için T.C. sosyal güvenlik kanunları veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamak veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almıyor olmak gerekiyor.

Ayrılmış olan eşe aylık bağlanabilir mi?

Memur emeklisiyim. Ayrıca OYAK'tan emekli maaşı sisteminde birikmiş param var ve oradan maaş almaktayım. Her iki maaşımı da ayrılmış olduğum eşime, aileme bırakabilmek istiyorum. Bunun yasal bir yolu var mıdır? Hakan Yıldırım

Sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık (emekli) aylığı almakta olanların ölümü halinde, ölüm tarihinde Türk Medeni Kanunu'na göre evlilik birliği devam etmekte olan eşine aylık bağlanıyor. OYAK'ın ölüme bağlı yardımları da yasal mirasçılara yapılıyor.

Buna göre, ayrılmış olduğunuz eşinizin Emekli Sandığı'ndan almakta olduğunuz emekli aylığı ile OYAK'ın ölüm yardımından yararlanması maalesef mümkün değil. Ancak yeniden evlenmeniz ve evlilik birliğiniz devam ederken vefatınız halinde eşiniz hak sahibi ve mirasçı olabilir.