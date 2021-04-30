Aşı rezaleti!..

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca vakit geçirmeden hemen istifa etmeli.

Çünkü hem salgınla mücadeleyi şeffaf ve güvenilir biçimde yönetemedi, hem de aşı konusunda verdiği sözlerin hiçbirini yerine getiremedi!

Bunun yerine başarılı olundu algısını yaratabilmek için gerçek vaka sayısını perdeledi ve ölümleri gizledi!..

Kısacası öngörüsüz ve beceriksiz bir yönetim sergiledi

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“Tam kapanmaya gidilmeli, aksi takdirde salgın kırana dönüşecek” diyen bilim insanlarının çağrılarına uzun süre kulak vermedi.

Sadece 65 yaş ve üstündeki yurttaşlarla 20 yaş altındaki gençleri evlerine hapsetmeyi hedefleyen sözde kısıtlamalarla yetindi!

Sonuçta –günlük kazancıyla evlerini geçindiren emekçiler, esnaf ve küçük üretici için maddi destek paketi açıklamadan- 17 Mayıs'a kadar sürecek bir tam kapanmaya gidildi.

Ancak bu aşamada bir başka skandal patlak verdi.

Aşı stoku tükendi ve tedarikte darboğaza girildi!

Oysa, bu kapanma sürecinde toplumun süratle aşılanması gerekiyordu!..

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Bu arada okurlarım “Pfizer- BioNTech mi, yoksa Sinovac mı olalım?” diye soruyorlar.

Varlıklarından onur duyduğumuz saygın bilim insanları bu soruyu, “Hangisini bulursanız olun” diye cevaplıyorlar.

Aşıların özelliklerini ve aralarındaki farkı da şöyle özetliyorlar:

– İkisi de hastalığı ağır geçirmeyi ve ölümü ciddi olarak engelliyor.

– Ancak BioNTech, Sinovac'tan daha etkili.

– BioNTech hastalığa yakalanmaktan yüzde 95, Sinovac yüzde 50-90 oranında koruyor.

– Ölümü ve hastaneye yatmayı BioNTech yüzde 100, Sinovac ise yüzde 98 oranında önlüyor.

– Geçirilmiş ameliyat, stent, yüksek tansiyon, diyabet, penisilin alerjisi aşıya engel teşkil etmiyor.

– BioNTech, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika varyantlarına etkili olmasına karşın, Sinovac'ın varyantlara etkinliği bilinmiyor.

– Kanser tedavisi görenler, kemoterapi alanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar ve yaşlılar BioNTech'i tercih edebilirler.

– İki aşı da alerjiyi tetiklemiyor. Kan sulandırıcıyı gerektirmiyor.

– BinoNTech'in koruyuculuğu ilk doz yapıldıktan 2 hafta sonra başlıyor.

– Sinovac'ın ilk doz sonrasındaki koruyuculuğu düşük. Asıl koruyuculuk 2. dozdan iki hafta sonra ortaya çıkıyor.

– BioNTech aşısı, bunu olan kişinin virüs kapması halinde başkasına bulaştırmasını, yüzde 90'ın üzerinde engelliyor. Sinovac için bu oran bilinmiyor!

– Her iki aşının son dozundan sonra enfekte olunsa bile, hastalığı ağır geçirme riski düşüyor.

– Şunu da unutmamak gerekiyor: BioNTech'in ilk dozunu olduktan sonraki 10-14 güne, Sinovac da ise 2. dozdan sonraki 12-14 güne kadar virüs bulaştığında hastalık, hiç aşı olunmamış gibi ağır geçirilebiliyor!

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Uzmanlar görüş birliği halinde iki seçenekle karşı karşıya kalındığında tercih edilmesi gereken aşının BioNTech olduğunu söylüyorlar…

Ancak basiretsiz salgın yönetimi anlayışı nedeniyle içine girdiğimiz aşı tedariki rezaleti, yurttaşlarımızın hangisini bulurlarsa onu olmalarını, hatta Sinovac'ı bulduklarına bile şükretmelerini gerektiriyor!..