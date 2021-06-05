‘Ada Masalı’ salı başlıyor

Sevgili okuyucularım, bugün yazıma yaz sezonunda başlayacak dizilerle başlıyorum. 15 haziran Salı akşamı saat 20.00'de ‘Ada Masalı' adlı dizi Star'da başlıyor. Ay Yapım'ın yaptığı yeni romantik yaz dizisinin başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz oynuyor. ‘Cam Tavanlar' ve ‘Aşkın Tarifi' de farklı kanallarda başlayacak diziler arasında yer alıyor. Bu yıl pandemiden dolayı TV izleyicisi evde oturduğu süreç içerisinde sıkça televizyon izledi. Seyirci sevdiği programlara tam not verirken, sevmediklerine de eksi yazdı. Reyting listelerinde bolca çocuk yayını gördük. Bir de çok gereksiz 30 saniyelik bölümler halinde hava durumu yayınları düşünsenize! Sabah periyod olmayan yani seyircinin olmadığı bir dilimde rakiplerini geçip ilk yüz yayın arasına girecek en az 10 emekçinin çalıştığı bir yayın 30 saniyelik bir programın reyting listesine girdiğinden veya 30 çocuk yayını programı olduğundan ilk 100'e girememiş başarısını ortaya koyamamıştır. Sabah kuşağı demişken, sosyal maceralarda ve ekranlarda popüler olan Ela Rümeysa Cebeci'den bahsetmek istiyorum. Birkaç yıldır sabahları haber programı sunan Ela Rümeysa hakikaten en çok ilgi gören bayan haber spikerleri arasında, güzel fiziğini anlamlı sunumu ile pekiştiren, yorumlarındaki doğru söz inisiyatifi başarı rotasına her geçen gün ivme kazandırıyor. Sosyal mecraların girmesiyle birlikte artı 45 erkek ve kadına direk hitap eden haber programlarının format olarak kalıcılığını düşünürsek, haber kanallarının çoğalacağı aşikar. O zaman majör çizgide olan, Ela Rümeysalara ekranların çok ihtiyacı olacak. Ekranlarımız önümüzdeki yıl büyük sınavdan geçecek. Saygıdeğer izleyicinin elinde bulunan android telefonlar ekranların yine en büyük rakibi olacağını düşünüyorum. Özellikle ülkemizdeki belli yaş guruplarının aşılanmasından sonra, 1.5 yıla yakın bir süredir, uzun vakitlerini evde geçiren halkımız daha çok dışarıda olmanın imkanı iyi değerlendireceklerini düşünüyorum. İşte bu bağlamda ekranların kesinlikle kuvvetli yatırımlı prodüksiyonlarla yürümesi gerekiyor. Fenerbahçe TV'nin çok uzun yıllardır programcısı olan ünlü sunucu Zeynep Tandoğan'a birçok kanalda konuk olarak rastlıyoruz. Enerjik yapısı sempatik tavırları ile ilgi toplayan deneyimli sunucu önümüzdeki günlerde yeni projelerle ekran önüne, seyircisi karşısına geçmeyi hedefliyor.