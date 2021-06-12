Aşılama 40 yaşlara indi…

Sevgili okuyucularım, İtalya'da dün akşam saat 22.00'de uzun zamandır heyecanla beklediğimiz Avrupa Şampiyonası'na başladık. Milli takımımızdan zaferler beklerken, milli takımımızın 3 önemli formdaki yıldızları Uğurcan, Burak ve Ozan Tufan gibi isimlerin bu çok önemli maçlarda millerimizi başarıdan başarıya koşturacağını düşünüyorum. Milli takımımıza canı yürekten başarılar diliyoruz. Milli maçlar kadar bir başka çok mevzusu olan konu kuşkusuz aşılar. 2020 Mart ayının 10'undan bu yana ülkemizdeki pandemi dalgalar halinde sürüyor. Geçen ay uygulanan yasaklardan sonra vaka sayısı bir hayli düşen ülkemizde yaş guruplarına göre aşılama da devam ediyor. Ben 2'nci aşımı biontech olarak vuruldum. Aşıdan kimse ne korksun ne de çekinsin bu pandemiyi yeneceksek bu aşılama sistemiyle yeneceğiz. Aşı olmak kesinlikle şart… Herkes aşısını kaçırmadan olması gerekiyor. Şu günlerde 40 yaşlara kadar inen aşılar insanlarda umut olmaya devam ediyor. Covid-19 nedeniyle dünya ve ülkemizde, binlerce insan hayatını kaybetti. Büyük bir felaketin yaşandığı bu günlerde sakin bir şekilde bilim kurulu ve sağlık bakanlığımızın nezdinde verilenleri tek tek uygulamak asli görevimiz olmakla beraber, kendimizi de bu kötü hastalıktan korumuş oluyoruz. Dolayısıyla bulaşıcılığının önüne geçiliyor. Yaşam tarzlarımızın belki de en önemli sınavlarından geçtiğimiz bu günlerde bildiğimiz ve annemiz babamızdan öğrendiğimiz tüm iyilikleri ön planda tutarak, hayatın kare taslarına güzel bakmamız lazım. Bu zor günleri birlik beraberlik içinde geçirmemiz kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma deyimini tatbik ederek örf adet gelenek görenekleri tatbik etmemiz lazım. Pandeminin bir an önce bitmesi dileği ile, sevgi ile kalın…