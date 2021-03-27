Emre Belözoğlu ile yeni sayfa

Sevgili okuyucularım, spor ekranı ile yazıma girmek istiyorum. Geçtiğimiz gün son dakika haberi ile duyurulan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un gidişi, 2 gündür en çok konuşulan konuların başında geliyor. Erol Bulut'un gitmesiyle birlikte yerine gelen tabii ki, herkesin tahmin ettiği gibi Emre Belözoğlu oldu. 2002 yılında Dünya Kupası finallerinde 3'üncü olan Milli takımımızda bulunduğu için UEFA 2 hafta lisans sorununu çözüyor. Kısacası Emre hoca sadece 2 hafta takımın başında maçlara çıkacak daha sonra Ersun Yanal'ın sarı lacivertli takımın teknik direktörü iken yardımcı antrenör görevinde olan Tahir Karapınar ile saha içinde devam edilecek. Böylelikle yeni Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun lisans sorunu çözülmüş olacak. Peki Fenerbahçe'de nasıl gelindi bugünlere… Kimsenin beklemediği bir isimdi Erol Bulut! Alanyaspor'daki önemli başarıları, Fenerbahçe gibi borsa değeri çok büyük seyircisi Avrupa sıralamasında dereceye girecek kadar çok büyük bir kulübün teknik adamlığına yetecek miydi? Tüm bu sorularla birlikte takımın başına geçti. Son yıllarda başarısız sonuçlarla lige ve kupalara veda eden Fenerbahçe'nin bu yıl mutlak şampiyonluk hedefi şu anda azda olsa çok da olsa yürümesi ve yolda yapılan bu teknik direktörlük değişiklik bakalım sezon sonunda Fenerbahçe'yi nereye taşıyacak. Hep birlikte göreceğiz. Spor ekranın bu yıl en çok ivme yapan spor yazarı Ozan Zeybek, Erol Bulut'un geleceğini de, gideceğini de ilk kendi yazdı. Kendisine “Nasıl bu kadar net ve emin biliyorsun?” diye sorduğumda “Görünen Köye kılavuz istemez” dedi. Biz de Ozan Zeybek'e katılarak, rotamızı Ordu'da çok uzun yıllardır başarılı yayınlar yapan TV52'ye çeviriyoruz. Yazımı yazarken kanalın başındaki Akın Çiçek'i aradım. Kendisi de bana şu sözlerle görevinin basında olduğunu anlattı: ”TV52 25 yıldır Karadeniz'den tüm Türkiye'ye ve dünyaya yayın yapmaya devam ediyor. 13 yıldır uydudan Türksat, Digitürk ve D-Smart'tan da ciddi izleyici kitlesine sahip kanalında amacımız Türkiye ve dünyada yaşanan gerçeklere kayıtsız kalmadan vatandaşların içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları ve çevreyle ilgili tüm haberleri objektif ve tarafsız bir şekilde aktarmak en büyük görevimiz” dedi.