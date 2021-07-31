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‘Yangın’

Sevgili okuyucularım, ülkemizin birçok şehrinde yangınları çıkaranları lanetliyoruz. Dünyanın en güzel ülkesine sahip olduğumuz kesinlikle doğrudur. Peki neden aynı anda birçok şehrimizi yakarlar zarar verirler? Neden böyle biri vahşete girerler? İşte bu bütün soruların cevabı ileriki günlerde ortaya çıkacak. İlk önce Antalya Manavgat'tan sonra Akseki ve sırasıyla Milas, Meşelik, Bodrum, Güvercinlik, Marmaris Selimiye ve sırasıyla öteki güzide şehirlerimiz… Yazıktır günahtır. Bodrum'da iki otelde kalan tatilcileri denizden alarak büyük faciadan ekipler kurtardı. Can kayıpları yaralılar büyük hasar kaybı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver böke Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz'ın olay yerinde müdahaleleri orman ekiplerinin üstün gayretleri ile Bodrum ve Milas'taki yangınlar söndürüldü. Ülkemize büyük geçmiş olsun. Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda filenin sultanları geçen dönemin olimpiyat şampiyonu Çin'i 3-0'lık skorla yenip bizleri coştururken sırasıyla İtalya'ya 3-1 Amerika'ya 3-2 yenilerek bizleri hüzne sevk etti. Hakikaten kalan maçları kazanamasak çok üzülürüz. Spor ekranından devam ediyoruz. Türk futbolunun simge ismi aynı zamanda Beşiktaş'ımızın efsane 3'lüsü (Metin Ali) ve Feyyaz Uçar'ı BeIN ekranında yorumlarına bu sezondan itibaren devam edecek. Beşiktaş'ı yıllarca şampiyonluğa taşımış ülkemizin en iyi futbolcular arasında bulunan Feyyaz Uçar aynı zamanda beyefendi kişiliği ile gönüllere taht kurmuş durumda. Feyyaz Uçar hem önemli yorumları hem de ekrandaki marka kişiliği ile izlettirmeyi sürdürecek kanaatini taşıyorum. Geçen hafta yazdığım gibi aşı olmayanların yüzünden vaka sayısı 23 binler civarında yazıktır günahtır. Pandemi felaketini ancak aşı olarak bitiririz. Ülkemizdeki her yurttaşımızın acilen aşılarını olması lazım. Sevgi ile kalın.