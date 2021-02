Örnek kişilik örnek yaşam

Toplumsal yaşamımızın aydınlığı ve tadı, birlikte olduğumuz değerli yakınlarımızdan gelir. Akraba, dost, arkadaş ve meslektaş bağları varlık gücümüzün dayanaklarıdır. Çocukluğumuzdan son günlerimize kadar değişik ilişkiler ve bağlar içinde bulunduklarımızın bizi duygu ve düşünce yönünden donattıkları gibi olumsuzluklarda verdikleri destekle de mutlu kıldıkları bir gerçektir. Onlarla birliktelik yaşam renkleridir. Çalışmalar, katılımlar, sorunları karşılayıp çözme uğraşları, etkinliklerde birlikteliğin verdiği kıvanç, duyurduğu tad, hepsinden önemlisi her zaman duyurdukları güven. “Ne altın gemi, ne gümüş gemi, dost gemisi!” diyerek zaman zaman açıkladığım yürek sıcaklığının niteliği yaşam konusunda en etkin, en güçlü, en benzersiz güçtür.

Çocukluğumuzda oyun oynadığımız, öğrenciliğimizde birlikte eğitim gördüğümüz, askerlikte omuz omuza olduğumuz arkadaşlarımız, hemşerilerimiz yaşamımızın hem renkli, hem tatlı, hem de unutulmaz değerleridir. İçlerinde kardeş gibi, hattâ kardeşten de yakınlıkları unutulmaz olanlar bulunmuştur. Yaşamı çekilir kılanların başında arkadaşlar, dostlar gelmektedir.

Ankara'da 80 yıla yaklaşan zaman içinde kazandığımız seçkin dostlarımızdan biri de nerdeyse bir yıl önce yitirdiğimiz Nallıhan'lı Ayhan SÜMER'di. Yaptıklarıyla örnek bir yurttaş olarak beğeniler alan, kutlanan, alkışlanan Ayhan Sümer 50 yıla yaklaşan Kızılay'daki mağazasında öğleden sonra piyano ezgileriyle konuklarını ağırlayan bir iş adamı idi. Çalışıp üreterek topluma katkılarını sunan Ayhan Sümer, oğlu Fuat'la birlikte İstanbul Şişli'deki Hanteks firmasının da sahibiydi. Özellikle Nallıhan Vakfı'nın başkanı olarak orada yaptırdığı güzel anıt herkesin alkışlarıyla açıldı. Ayrıca, Nallıhan'da babası Hafız Mustafa Sümer'in adını verdiği öğrenci yurdunu Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışladı. Ankara'da zamanın valisi Kemal Önal'la açılışına katıldığımız “Ayhan Sümer Anadolu Lisesi” ve eşi Serpil Sümer adına yaptırdığı anaokulu ile sporda, sanatta olduğu gibi eğitimde de adını duyurdu. Zaman zaman verdiği kalabalık dostlar yemeğiyle de ilişki sıcaklığını sürdürüp artırdı.

Çalışkan, güler yüzlü, tatlı dilli, öğrencilere ve gençlere akçalı destekleriyle tanınan bir iş adamı idi. Eşi Serpil Hanım ile oğlu Fuat onun yaptıklarını içtenlikle sürdürerek anısını ışıklandırıyorlar. Doksan yaşında yitirdiğimiz Ayhan Sümer işine verdiği önem, gösterdiği özen ve çalışkanlıkla her zaman gençti. Üç ay sonra yitirdiğimiz tanınmış yazar Adalet Ağaoğlu'nun kardeşiydi. Müşterilerini karşılama, onlarla ilgilenme ve uğurlama inceliğiyle beğeni toplamıştır. Sanata, spora, eğitime verdiği önemle tanınan Ayhan Sümer, yayınlarıyla da etkin bir yurttaştı. Işıklar içinde yatsın. Örnek ve değerli kişiliği anılarımızda sıcaklığını sürdürecek, yararlı katkıları birer yaşam dersi olarak belleklerimizde korunacaktır. Dostlarıyla belirgin karşılıklı sevgi ve saygı ilişkisi kişiliğinin somut kanıtlarıydı. Ankaralılar'ı çok seven Ayhan Sümer'i Ankaralılar da çok severdi. Dost çevresi çok genişti, renkliydi, ödünsüz ve seçkin bir Atatürkçü olarak sevenlerinin yüreklerine gömülmüştür. Kendisini her zaman iyi duygularla anacağız. İçtenlikli ilgisini, sıcak söyleşilerini hiç unutmayacağız.

BAŞSAĞLIĞI

Sivas Lisesi'nde (1949-50) çok sevdiğimiz, unutulmaz edebiyat öğretmenimiz olan Bedriye (Zaimoğlu) ADIGÜN'ü önceki hafta yitirdik. Kendisine Tanrı'dan engin rahmet, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum.

Ayrıca Türkiye Millî Talebe Federasyonu'nda arkadaşımız (1951) başarılı, tanınmış Yük. Müh. İdris YAMANTÜRK için de aynı dilekleri yineliyoruz.