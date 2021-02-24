Yumurta fiyatlarının habire zamlanmasından bıkıp usanan ileri zekalı bir vatandaşımız tavuk yetiştirmeye karar vermiş.

Civciv almış.

Saksıya ekmiş.

Ertesi sabah “büyüdüler mi acaba” diye merakla kontrol ettiğinde görmüş ki, civcivler ölü.

Komşusuna danışmış, komşusu demiş ki, “kardeşim, delirdin mi sen, bu kadar cahillik olur mu, civcivleri komple gömmüşsün, ölürler tabii, sadece ayaklarını gömeceksin, öyle sulayacaksın…”

Bizimki komşuyu dinlemiş, gitmiş yeni civcivler almış, ayaklarından gömmüş, kafaları dışarda, sulamış.

Ertesi sabah “büyüdüler mi acaba” diye merakla kontrol ettiğinde görmüş ki, civcivler gene ölü.

Böyle olmayacak demiş, en iyisi bilim insanlarına danışayım…

Oturmuş, üniversiteye mektup yazmış, neler yaptığını tek tek anlatarak, durum böyleyken böyle demiş.

Üç gün sonra üniversiteden cevap gelmiş:

“Saksının toprağından numune gönderin, tahlil edelim.”

★

“Bilim” kurulu kararlarıyla yürütülen pandemi mücadelemiz, budur.

★

Akp kongresinde kapalı spor salonlarını “lebaleb” doldurmakta sakınca yok, ama, restoranda tek başına yemek yersen bilimsel kurallara aykırı davranmış oluyorsun.

★

Akp kongresinde kapalı spor salonlarında “tıklım tıklım” oturursan, bizzat asrın liderimiz tarafından tebrik ediliyorsun, teşekkür ediliyorsun, ama, kafede tek başına oturup kahve içersen, bilim kurulunun maske/mesafe/hijyen kuralını ihlal etmiş oluyorsun.

★

Rize kongresinde ulaştırma bakanına seslenerek, Karadeniz şivesiyle tribünleri kahkahaya boğan asrın liderimiz ne diyor?

“Maskeni çıkar, sesini duyamayrum.”

Aynı maskeyi sokakta indirirsen, 900 lira ceza kesiyorlar.

★

Cenaze törenleri, bilimsel olarak yasak kapsamında yeralıyor, insanlarımız anasını babasını eşini yalnız uğurlamak zorunda kalıyor, filyasyon karantinası nedeniyle anasının babasının cenazesine katılamayan evlatlar var, cenazeler camiye bile götürülmüyor… Ama, merhum Akp'liyse, mesela Fatih Camisi'nin binlerce kişilik avlusunu “lebaleb” doldurmanda bilimsel olarak engel yok.

★

“Duygularımızı rahatça paylaşabileceğimiz günler için cenazede 30 kişiyi geçmiyoruz” diyen, sonra gidip “tıklım tıklım” cenaze törenine bizzat katılan sağlık bakanını Nobel'e aday gösteriyorlardı.

Halbuki, bu rol kabiliyetiyle Oscar'a aday gösterilmesi daha doğru değil mi?

★

Ve hâlâ merak ediliyor…

Akp kongrelerinin yapıldığı şehirlerde çok ciddi vaka artışı görülüyor, acaba mutasyon mu var?

★

Bence Akp kongreleriyle filan alakası yoktur.

Siz en iyisi bilim kuruluna saksının toprağından numune gönderin, tahlil etsinler!