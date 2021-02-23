Ay, Mars ve Sözcü…

Birleşik Krallık ordusu, Fransa ordusu, binlerce Hintli, Avustralyalı ve Anzak askeri yüzlerce ateş kusan gemi 18 Mart 1915'te Çanakkale'ye saldırdı. Türk askeri ve Mustafa Kemal destan yazdı. Takvimler 9 Ocak 1916'yı gösterirken yenilip, çekip gittiler. Bir yıldan az… 297 günde tarihe yazıldı: Çanakkale Geçilmez.

26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz başladı. Mehmetçik, Yunan ordusunu darmadağın ederek koşuyordu. 9 Eylül 1922'de İzmir'deydi kahramanlar. Önce Mudanya, ardından 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Antlaşması. Hepi topu 332 günde geldi büyük zafer.

Kennedy Uzay Merkezi'nde tarihi gündü. 363 metrelik roketle itildi uzaya doğru Apollo 11… Tarih 16 Temmuz 1969. 75 saat sonra da Ay'ın yörüngesine ulaştı, 20 Temmuz 1969'da ise bir insan aya ayak bastı ilk kez. 5 gün sürmüştü Aya gidip gelmek.

11 Ocak 2020… İnsanlık için kötü bir haber geldi Çin'den. Koronavirüs! 61 yaşındaki bir Çin'liydi ilk can veren. Hızla yayıldı ölümler. Bilim insanları o tarihten beri çare arıyor. Pek çok aşı bulundu bile. İlk aşı ise 21 Mart 2020'de ABD'nin Seattle kentinde vuruldu. Yani bilim aşıyı sadece 69 günde bulup uygulamaya başlamıştı bile.

17 Ağustos 2020. Koronavirüsün öldürmeye başlamasının üzerinden 7 ay geçmemişti ki başladı aşı Türkiye'de de. Yani sadece 187 gün sürdü memlekette aşı bekleyişi.

30 Haziran 2020… NASA, Perseverance isimli keşif aracını tee Mars'a gitsin diye fırlattı. Mesafe 480 milyon kilometrecikti. Mars'a 19 Şubat 2021'de, sadece 7 ay gibi bir sürede ulaşmıştı insanlık.

21 şubat 2020… Sözcü Tv, bu tarihte Sivas merkezli uydudan ulusal yayın yapan SRT kanalını satın aldı. Kanalın logosunu SZC olarak değiştirmek için tüm belgeleri hazırladı RTÜK'e başvurup beklemeye başladı. Her ne hikmetse bu istek gündeme bile alınmadı!

Durum, haberle kamuoyuna duyuruldu. Haberden sonra toplandı RTÜK, Sözcü TV haber beklerken ceza geldi iyi mi! Yeni başvurular yaptı Sözcü TV defalarca. Nafileydi…

Çanakkale Zaferi'ne 297, Büyük Taarruz'dan Lozan Zeferi'ne 332 günde, koronavirüs aşısına 69 günde ulaşıldı ama, iş Sözcü'ye gelince zaman durduruldu nedense.

Alem aya gitti, Mars'a gitti kardeşim, aşı buldu, biz bile sıraya girdik vuruluyoruz. Bak bugün 362 gün oldu üç gün sonra sene doluyor, senden hala yanıt yok.

Savaşa hazırlık, uzaya gitmek için planlama yapmayacaksın. Alt tarafı haklı bir başvuruyu inceleyip izin vereceksin. O kadar…