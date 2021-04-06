Yeni bilim kurulu

Tamam siz buldunuz aranan gündemi. Gazeteleriniz, televizyonlarınız yeni konuyla yatıp kalkar artık. Devleti darbeden korumaya kararlısınız da, millet darbesiz yüzer yüzer gidiyor öte tarafa. Onun hali ne olacak? Haftasonu virüsleri yüzünden kapansak da evlere, son 24 saatte 193 kişi yaşamını yitirdi. 42 bin 551 kişi hastalandı haberiniz olmuştur mutlaka!

Ölü taklidi yapan bilim kurulundan tatmin edici bir açıklama beklemediğim için, ‘gerçek uzman' ne düşünüyor ona baktım.

85 yaşında. Torunu, koronavirüs aşısının ikinci dozu için sağlık merkezine getirmişti. Muhabir mikrofonu uzatıp, “Salgından nasıl kurtulacağız bir fikriniz var mı” diye sordu. Vardı elbette, “Kızım, doğruyu söyleyen uzmanları takip ediyorum. Bana da mantıklı geliyor. Aç kapa olmaz. 15 gün, 3 hafta tam kapanalım. Devlet, ihtiyacı olana az da olsa bir destek sağlasın. O süre içinde aşılar da yetecek kadar gelir. Herkes aşı olur bulaşma azalır” diyor.

Babadan kahveci. Dükkanı hep kapalıydı. Sonra açılmasına karar verildi. Açıldı ama, tavla, okey oynatmak yasaktı. İş yapamadılar. Uzatılan mikrofona önce bunu anlattı ve ekledi: “Tam kapanma uygulansın. Virüsün herkese bulaşması önlenir. Devlet de bu arada ne yapacağına karar verir. Sonunda belki biz de işyerimizi rahat rahat açabiliriz…”

Genç, liseye gidiyor. Sokaklar kafeler ağzıyla bir dolu. Ne düşünüyorsun bu konuda diye sordular. Cevabı gayet net: “Tam kapanma acilen uygulanmalı. Yoksa hepimiz hasta olacağız. Yüzyüze eğitim dediler. Ne öğretmenler ne de biz aşı olmadık…”

26 mart 2021 Leblebi TV Çorum'da sokak ropörtajı yapıyor. Türbanlı bir hanımefendiye tam kapanma olmalı mı diye soruluyor, “Esnafa yasak diyorlar, kongrelerde salonları dolduruyorlar. Siyasilere serbest millete yasak. Böyle bir şey yok yani. Yasaklanacaksa herkese yasaklansın” diyor.

Ipsos araştırma şirketi koronavirüs salgını ve toplum araştırmasını düzenli tekrarlıyor. Son anketinde vatandaşa, “En az 15 gün süreyle temel ihtiyaçlar dışında tam kapanma uygulaması gerekir mi” diye soruyor. Sonuç: Toplumun yüzde 76'sı tam kapanma uygulansın diyor…

Böyle binlerce örnek var. Sokaklarda soruya yanıt verenlerin, araştırma şirketlerinin anketine katılanların binde 1'i bile doktor, uzman değil. Ama, ‘aç-kapat, kapat-aç' oyunuyla bu salgının önüne geçilemeyeceğini görüyor, söylüyor.

Cumhurbaşkanı'nın, sağlık bakanının her açıklamasından önce mutlaka “Bilim kurulumuzun aldığı kararlar doğrultusunda” diyerek lafa girdikleri Koronavirüs Bilim Kurulu peki? Kurulda, öncelikle doktor olan sağlık bakanı, yoğun bakım uzmanları, halk sağlığı uzmanları, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları, iç hastalıkları uzmanları, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları, epidemiyoloji uzmanları, acil tıp uzmanları, ulusal viroloji labratuvarı başkanı, sağlık bakanlığı bulaşıcı hastalıklar dairesi başkanı, sağlık bakanlığı sağlık tehditleri erken uyarı ve cevap dairesi başkanı olmak üzere 40, belki daha fazla konusunda deneyimli, uzman ve bölümlerinin en sorumlu isimleri var.

85 yaşındaki amcanın, lise öğrencisinin, bir yıldır iş yapamamasına karşılık bu milletin hayrına tam kapanalım diyen kahvecinin, sokaktan geçen hanımefendinin aylardır gördüğünü bilim kurulu görmüyor mu peki? Elbette görüyor, görmezden geliyor sadece.

Gördüğü halde, bildiği halde gerçekleri ‘bilim adına ısrar etme hakkını kullanmıyorsa' bilim kurulu görevini yapmıyor demektir. O zaman niye var bu kurul?

Vatandaş hepinizden daha iyi biliyor gerçeği. Gerçek, nüfus sayısına göre karşılaştırınca Polonya'dan sonra dünyada 2. sıradayız günlük vakada!

Polonya, nüfus 38 milyon. Son vaka sayısı 32 bin 891, Türkiye, nüfus 83 milyon. Son vaka sayısı 42 bin 551, Fransa, nüfus 67 milyon. Son vaka sayısı 29 bin 575, ABD, nüfus 331 milyon. Son vaka sayısı 61 bin 620, Brezilya, nüfus 213 milyon. Son vaka sayısı 38 bin 927, Hindistan, nüfus 1 milyar 384 milyon. Son vaka sayısı 53 bin 480.

İki de bir merkez bankası başkanı değiştireceğinize madem onlar gitmiyor bilim kurulunu feshedin komple! Yerlerine kimleri oturtacağınızı da ben söyleyeyim size.

Para cambazı asgari ücretliler olsun. En iyi onlar idare eder bütçeyi. Oradan arttırır, başka kanallardan vazgeçer, boğazından kısar aşıya para yetirir.

Uzman emekliler olsun. Deneyimleri ile nasıl hasta olunmaması gerektiğini en iyi onlar bilir.

Esnaf üye alın yeni kurula. Mutlaka bakkal olsun en az biri. Veresiyeyi de bilir, peşini de.

Astroloji uzmanını unutmayın. Onca işarete rağmen geleceği siz göremediniz, belki onlar görür.

Bugüne kadar ‘siz ne düşünüyorsunuz' demediğiniz Türk Tabipler Birliği'ni çağırın kurula.

Türkiye'nin en saygın, siyasi baskınızın sökmediği işinsanları otursun o koltuklara. Size, karışık kuruşuk işlerinize rağmen çarkı döndürdüklerine göre, bu işi de iyi yaparlar.

En az üç anne olsun kurulda. Çorcuklarının üzerine titredikleri gibi millete de kıyamazlar.

Size yağ çekmeyen, ‘ama hastalık bu' diyerek tüm bilgisini bu vatana sunmaya hazır uzmanlar var. Onları davet edin kurula.

Bakın önü alınamıyor kötü gidişin. Tam kapanma şart diyen uzmanlara da kulaklarınızı tıkadınız. Bari büyüklerinizi dinleyin. Ne diyordu 85 yıllık deneyimiyle vatandaş amca: 3 hafta tam kapanalım. Devlet, ihtiyacı olana az da olsa bir destek sağlasın. O süre içinde aşılar da yetecek kadar gelir. Herkes aşı olur, bulaşma azalır!