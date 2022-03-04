ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO, Rusya’yı karşısına almayacak
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, Rusya'yı karşısına almayacak. Diyalog ve diplomasi kapısını açık tutacağız" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Avrupa’nın yanında durduğunu ve ittifakın doğu kanadına 9 bin asker gönderdiklerini açıkladı.
Blinken, Ukrayna’da ‘uçuşa yasak bölge’nin ilan edilmesi demenin Avrupa’da tam bir savaşa yol açabileceğini söyledi. Blinken, “Amacımız savaşın Ukrayna dışına taşmasını engellemek” şeklinde konuştu.
“PUTİN GİDEREK YALNIZLAŞIYOR”
Blinken, “Rusya giderek yalnızlaşıyor. Putin bunu hedefliyorsa başarılı oluyor” dedi.
Blinken, Rusya’ya karşı hiçbir şeyin masa dışında olmadığını söyleyerek “Yaptırımları her gün değerlendiriyoruz” ifadesini kullandı.