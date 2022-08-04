ABD ve İranlı temsilciler nükleer müzakereler için Viyana’ya gitti

İran ve ABD'li yetkililer 2015 nükleer anlaşmasının yeniden devreye alınması müzakereleri için Viyana'ya giderken, karşı tarafın taviz vermesini istedi ve anlaşma olasılığının güçlü olmadığını belirttiler.

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Artık Washington’un adım atması gerektiğini söyleyen İran’ın nükleer baş müzakerecisi Ali Bagheri Kani, dün Viyana’ya yola çıkarken yaptığı Twitter paylaşımında ABD hükümetini “olgun ve sorumluluk sahibi” davranmaya çağırdı.

Kani paylaşımında “Sorumluluk, anlaşmayı bozan ve kaygı verici bir gelenekten uzaklaşamayan taraftadır” dedi.

Bir önceki ABD Başkanı Donald Trump İran’ın ekonomik yaptırımlardan muafiyet karşısında nükleer programını kısıtlamasını sağlayan anlaşmadan çekilmişti.

MÜZAKERELER BUGÜN YAPILACAK

İran’ın Birleşmiş Milletler elçisi Majid Takht Ravanchi de Tehran’ın anlaşmayı yeniden hayata geçirmek için iyi niyetle müzakere ettiğini söyleyerek ABD’yi, anlaşmanın İran’a ekonomi açısından fayda sağlayacağının garantisini vermemekle suçladı.

İran elçisi, “ABD hâlâ İran’ın bu anlaşmanın ekonomik avantajlarından faydalanmasına karar vermiş değil. ABD doğru kararı aldığında İran da bu duruma çare olarak başladığı uygulamaları sonlandırarak nükleer kısıtlamalarının tamamını uygulamaya alacak” dedi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir İranlı yetkili müzakerelerin bugün yapılacağını söyledi.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi John Malley ise Twitter paylaşımında, “Beklentilerimiz sınırlı, fakat ABD olarak Avrupa Birliği’nin çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve iyi niyetle bir anlaşmaya varmaya hazırız. Kısa sürede İran’ın da hazır olup olmadığı belli olacak” dedi.

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