ABD’li saldırganın kimliği belli oldu: YouTube’a video yüklemiş

ABD'deki 4 Temmuz Kutlama Yürüyüşü'nü kana bulayan saldırganın kimliği belli oldu.

Tayfun HOPALI / ABD

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ABD’nin Illinois eyaletindeki Highland Park’ta düzenlenen 4 Temmuz ABD’nin Bağımsızlık Günü kutlama törenini kana bulayan saldırganın kimliği ve detayları ortaya çıktı.

6 kişiyi öldüren ve 24 kişiyi yaralayan saldırganın 22 yaşındaki Robert Crimo olduğu belirtildi. Yakalanan saldırganın gözaltına alındığı belirtilirken, Crimo hakkındaki detaylar da ortaya çıktı.

Amerika'nın en az suç işleme oranına sahip olan şehirlerinden Highland Park elindeki otomatik silahıyla ölüm kusan bir genç yüzünden panik, korku ve dehşeti yaşadı. Illinois eyaletinin en sakin şehirlerinden olan 30 bin kişinin yaşadığı Highland Park'da 4 Temmuz geçit törenini kana bulanan 22 yaşındaki Robert “Bobby” E. Crimo kaçmaya çalıştığı şahsi otomobilinde yakalanarak gözaltına alındı.

Highland Park, Illinois’deki dört Temmuz geçit törenine bir çatıdan yağan kurşunlar altı kişiyi öldürdü 38 kişinin yaralanmasına neden oldu. Daha fazla şiddet korkusu nedeniyle bölge genelinde kutlamalar iptal edildi.

Geçit töreninde yaşları 8 ile 85 arasında değişen kalabalik bir izleyici kitlesi vardı. Sabahın ilk geçit töreni şehrin merkezinde planlanmıştı. Saatler 10.10'u gösterdiğinde 22 yaşındaki saldırganın silahından çıkan kurşunlar sonrası kalabalık çığlıklar atarak kaçmaya başladı. Yüzlerce polis alarma geçti. Saldırı uzun süre “bir terör saldırısı mı? yorumlarına neden oldu. Çevre şehirlerin bütün kutlamaları iptal oldu.

2010 MODEL ARAÇLA KAÇMAYA ÇALIŞTI

İlerleyen saatlerde yetkililer saldırganın 22 yaşındaki Robert “Bobby” E. Crimo olduğunu açıkladılar. İllinois plakalı 2010 gümüş bir araç kullandığı belirlenen saldırgan her yerde aranmaya başlandı.

Chicago’nun kuzeyinde, göl kıyısında bir banliyö olan Highland Park’ın merkezinde, polisler tüfekli sokaklarda devriye gezerken, çim sandalyeler geçit töreni güzergahı boyunca dağınık halde kaldı. Belediye Başkanı Nancy Rotering, ilk müdahale ekiplerinin yardım etmek için acele ettiğini ve başkalarına yardım etmek için kendi güvenliklerini riske attığını söyledi.

“Topluluğu ve özgürlüğü kutlamak için bir araya geldiğimiz bir günde, bunun yerine trajik kaybının yasını tutuyoruz.” dedi. Saldırgan kısa süre sonra otoyol üzerinde yakalandı ve gözaltına alındı.

Polis şimdi genç saldırganın neden bu eylemi gerçekleştirdiğini araştırıyor.

LAKABI AWAKE’MİŞ

Crimo’nun dijital geçmişini inceleyen yetkililer saldırganın “Awake” lakabıyla sosyal medyada aktif olduğunu ortaya çıkardı. İnternete rap videoları yükleyen saldırganın John F. Kennedy’i öldüren Lee Harvey Oswald’a da gönderme yaptığı tespit edildi.

Crimo’nun ayrıca videoda bir tüfek kullanarak saldırının da adeta sinyalini verdiği ortaya çıktı.

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