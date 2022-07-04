ABD’de Bağımsızlık Günü yürüyüşüne silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD’nin Illinois eyaletinde gerçekleşen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre olayda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Saldırı sonrası bütün kutlamalar iptal edildi.
ABD'de 4 Temmuz kutlamalarında kan döküldü… ABD'nin Illinois eyaletindeki Highland Park'ta düzenlenen 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı meydana geldi. Kortejin yürüyüşe başlamasından dakikalar sonra silahlı saldırı yaşanırken kalabalık panik içinde dağıldı.
EN AZ 20 EL ATEŞ EDİLDİ
Chicago Sun Times muhabiri olay yerinde üzeri kapatılmış 3 cansız beden olduğunu aktarırken ABD medyasına konuşan görgü tanıkları en az 20 el ateş edildiğini söyledi.
Yerel polis vatandaşlara “evlerinize gidin” uyarısı yaparken olay yerine güvenlik güçleri gönderildi. Henüz saldırının arkasında kimin ya da kimlerin olduğu bilinmiyor.
BÜTÜN KUTLAMALAR İPTAL EDİLDİ
Öte yandan gerçekleştirilen saldırı sonrası bütün 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları iptal edildi.