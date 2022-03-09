Almanya’da yağ ve un krizi

Corona salgınında marketlerde tuvalet kağıdını bitiren Almanlar, bu sefer de raflarda ayçiçek yağı, kolza yağı ve un bırakmadı. Ayçiçek yağının litre fiyatı 1.80 Euro’ya kadar çıkarken, müşteri başına 4 litre kısıtlaması getirildi. Almanlar, yağ ve un depolamak için marketlere koşuyor.

Ali GÜLEN

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Türkiye’deki ayçiçek yağı krizinin bir benzeri Almanya'da yaşanıyor. Ukrayna savaşı, marketlerin Rusya'dan mal almayı kesmesi nedeniyle ülkede sıvı yağlar, ayçiçek yağı (Sonnenblumenöl) ve kolza yağı (Rapsöl) fiyatları yaklaşık iki katına çıktı.

2021'de 1 Euro'nun altında satılan bu yağların litresi şu anda marketlerde 1.80 Euro'ya kadar yükseldi.

KIZARTMA YAPAMIYORLAR

Patatesi bir hayli tüketen Almanlar da, marketlere hücum etti ve kızartma için kullanılan sıvı yağ kalmadı. Birçok markette un da bulunmuyor.

Corona zamanı tuvalet kağıdına hücum eden Almanlar, bu kez sıvı yağ ve un biriktirmeye başladı. Ünlü marketler zinciri ALDI, kendi markası olan ayçiçek yağını müşteri başına 4 adetle sınırladı ama yine de yetmedi.

ALDI'den SÖZCÜ'ye yapılan açıklamada, “Cuma günü yeniden ayçiçek yağı gelecek. Sabah erken gelirseniz alabilirsiniz. Hemen biter” denilirken, bunun ana nedeninin Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan tedarik sıkıntısı olduğu belirtiliyor.

“ÖNEMLİ BİR ARZ SIKINTISI OLMAZ”

Almanya'daki Yağı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID), Ukrayna'nın önemli bir ayçiçek ve kolza yağı ihracatçısı olduğunu, kriz nedeniyle bu sorunların yaşandığını belirtirken, önemli bir arz sıkıntısı yaşanmayacağına inandıklarını ancak fiyatların da artmasını beklediklerini söyledi.

FİYATI ÇOK YÜKSELEBİLİR

Birçok büyük markette yağ ve un reyonları boşalmış durumda. Almanlar, yeni mal gelir gelmez bir-iki saat içinde onları da hemen satın almaya koşuyor.

Ancak bazı tüketici dernekleri, yağ krizinin tuvalet kağıdı krizine benzemediğini ve daha büyük sorunlara yol açabileceğini savunuyor. Bunun nedeni üretimin azlığı, nakliye sorunları ve tüketicinin bunlara vereceği reaksiyon olarak gösteriliyor.

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