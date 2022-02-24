Belarus: İstanbul seferleri iptal edildi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta başında tanıdığı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ne destek olarak asker gönderme kararı sonrasında Belarus'tan bir açıklama geldi.
Rusya ile ortak askeri tatbikat düzenleyerek uluslararası kamuoyunda tepki çeken Belarus’tan yeni bir açıklama geldi.
Belarus’un başkenti Minsk’in havalimanından güney yönlerdeki tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Minsk Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün Ulusal Havalimanı’ndan İstanbul, Tel Aviv ve Soçi seferleri iptal edildi” ifadesine yer verildi.
THY’NİN UKRAYNA SEFERLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ
Yaşanan gerilim sornasında, Türk Hava Yolları (THY) Ukrayna hava sahasının kapanması nedeniyle bugünkü tüm Ukrayna seferlerini iptal ettiğini duyurmuştu.
Açıklamayı THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter'dan yaptı. Ekşi mesajında, “Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir” dedi.
Türk Hava Yolları'nın sitesinde yapılan açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmeler sonrası Ukrayna çıkışlı-varışlı bilet alan yolculara değişiklik hakkı tanındığı belirtilmişti.