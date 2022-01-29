Dünyayı tedirgin eden açıklama: Rusya’nın kan bankası ve tıbbi destek sınırda

Bütün dünya Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilimi yakından takip ederken, Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, Rusya'nın sınıra kan bankası ve diğer tıbbi destek sistemlerinin kurulduğunu duyurdu. Yetkililer, bu hamlenin ardından kısa bir süre içinde Rusya'nın askeri müdahale edeceği yorumlarını yaptı.

Sozcu.com.tr

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ABD-NATO-AB-Rusya-Ukrayna- hattında açıklamalar arka arkaya gelirken, İngiltere merkezli medya kuruluşu Reuters’a konuşan ABD’li yetkililer endişe yaratan bir açıklamada bulundu.

Reuters’a konuşan üç ABD’li yetkili, Rusya’nın yakın bir zaman içerisinde Ukrayna’ya askeri müdahale gerçekleştirebileceğini söyledi. Yetkililer bunun gerekçesi olarak da Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın noktalara kan bankası ve diğer tıbbi sistem ve gereçlerin getirilmesini gösterdi.

Uzmanlar, Rusya’nın bu adımının arkasında işgal etme planlarının yattığını açıklarken, “Rusya Ukrayna’yı işgal ederse ve çatışmalarda yaralananlar olursa, Rusya hemen sınırın yakınında yaralılara müdahale etmeyi planlıyor” yorumunu yaptı.

Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığdığı kaydedilirken, Kremlin’den “işgal olmayacak” açıklamalarına rağmen Batı ülkeleri Moskova’nın bu yönde bir adım atacağını yönünde yorumlar gelmeye devam ediyor.

PENTAGON: ÇATIŞMA KAÇINILMAZ DEĞİL

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile düzenlediği ortak basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizini değerlendirdi. Austin, Rusya ile çatışmanın kaçınılmaz bir şey olmadığını, diyalog ve diplomasi için hala alan olduğunu belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Rusya ile çatışma kaçınılmaz değildir. Diplomasi için hala zaman ve yer var. ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte, Rusya’ya krizden uzaklaşma ve daha fazla güvenliğe giden bir yol önerdi. ABD Savunma Bakanlığı bu diplomatik çabaları desteklemeye devam edecek. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir saldırısı veya işgali, yalnızca çatışmayı ateşlemekle kalmayacak, aynı zamanda ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve kendi kaderini tayin etme gibi temel ilkeleri de ihlal edecektir” dedi.

8 BİN 500 ABD ASKERİ DETAYI

Bakan Austin ve Genelkurmay Başkanı Milley, 8 bin 500 ABD askerinin henüz hiçbir yere hareket etmediğini, mobilize edilirse bu askerlerin NATO Mukabele Gücü’nün bir parçası olacağını vurguladı.

Milley, Rusya’nın geri adım atması gerektiğini belirterek, Ukrayna sınırında ve Rusya’nın tek Avrupalı müttefiki olan Belarus’ta 100 binden fazla Rus askeri bulunuyor. Ukrayna, Avrupa’nın en büyük ikinci ülkesi ve 44 milyonluk bir nüfusa sahip. Eğer savaş patlak verirse sivil nüfus çok büyük zarar görecektir dedi.

2014’te Kırım’ı ilhak eden Rusya, bölgede gerilimi artırmıştı. Moskova yönetimi o zamandan beri Ukrayna güçleri ile çatışan Rusya yanlısı ayrılıkçıları desteklemeye devam ediyor.

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