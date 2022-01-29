Rusya-Ukrayna geriliminde Montrö krizi: Türk yetkililer konuştu

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon yükselirken hafta içinde ABD'nin Karadeniz'de savaş gemilerinin hareketi ile ilgili değişikliği gündeme getirmesi ile ilgili Türk yetkililer sert konuştu.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’ın hafta içinde, Beyaz Saray’ın Karadeniz’deki savaş gemilerinin geçiş ve hareketi için yeni kuralları uygulayabileceğine dair haberlerinin çıkması üzerine Türkiye-Ukrayna-Rusya-ABD hattında tansiyon tırmandı…

1936’da imzalanan Montrö Anlaşması’na rağmen ABD’nin bu kuralı değiştirme gibi bir çabası olup olmadığını ise Türk yetkililer Middle East Eye isimli medya kuruluşuna aktardı. Londra merkezli medya kuruluşuna konuşan Türk yetkililer bu konuyla ilgili detayları da paylaştı.

İsmini açıklamayan fakat konuyla ilgili bilgi sahibi olan Türk yetkililer, ABD ve NATO’nun Rusya’nın Karadeniz’deki hareketlerini engellemek ve sınırlamak için gelen teklifin Montrö Anlaşması’ndan bağımsız olduğunu söyledi. Bir yetkili, “NATO’nun teklifi Karadeniz’i kapsamıyor” dedi.

Öte yandan üst düzey bir diğer yetkili ise, “ABD, kendi teklifinde Türkiye’den Karadeniz için destek istedi. Fakat bizimle paylaşılan bu teklif, Montrö Anlaşması’na zarar verecek bir şey içermiyor. Esasen riskin azaltılması ve denizde olay çıkmasının engellenmesini amaçlıyor” dedi.

Rusya’nın da ABD ve NATO müttefiklerinin Karadeniz’de yaptığı tatbikatlardan memnun olmadığı da hatırlatılırken Türk yetkili, “Her durumda, müttefiklerimize Montrö Anlaşması’nın dışında bir şey düşünmemeleri gerektiğini açıkça söyledik. Rusya’nın kısıtlayıcı yaklaşımını onaylamıyoruz. Fakat ABD ve müttefiklerimizin de kısıtlayıcı yaklaşıma sebebiyet verecek tekliflerini de istemiyoruz” dedi.

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